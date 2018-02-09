Крупнейший аэропортовый холдинг рассматривает возможность IPO

Решение о размещении «Новапорта» будет принято в 2019 году

«Новапорт» принадлежит на паритетных началах компании AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital Андрей Махонин / Ведомости

Холдинг «Новапорт» рассматривает возможность провести IPO или привлечь стратегического инвестора после консолидации 20 аэропортовых активов, передает слова совладельца «Новапорта» Романа Троценко «Интерфакс». Это один из возможных вариантов, заявил Троценко агентству, решение будет принято скорее всего в 2019 г.

Сейчас «Новапорту» принадлежит 14 аэропортов, крупнейшие из которых - Новосибирска, Минеральных Вод, Калининграда, Челябинска, Перми. Среди них есть и совсем маленькие активы, например аэропорты Кемерова или Улан-Удэ. Их суммарный пассажиропоток составляет примерно 16-17 млн пассажиров в год. Финансовые показатели «Новапорт» не раскрывает.

«Новапорт» принадлежит на паритетных началах компании AEON Corporation Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital.

«Холдинг быстро растет, в презентации 2017 г. заявлял о планах увеличить к 2021 г. пассажиропоток имеющихся аэропортов до 21 млн человек, плюс 3 млн человек добавят покупаемые аэропорты, Инвесторов привлекают растущие бизнесы», - говорит аналитик АКРА Александр Гущин. В 2016 г. холдинг имел прибыль 20 млрд руб. и 7,2 млрд руб. EBITDA - это хорошие показатели, но интерес инвесторов будет в конечном счете определяться и размером долга, который «Новапорт» не раскрывает, добавляет Гущин.

«Новапорт» - привлекательный актив, инвесторам нравятся транспортные инфраструктурные компании. Интерес к нему будет, главный вопрос - это цена», - говорит аналитик «Атона» Михаил Ганелин.

«Новапорт» - крупнейший в России аэропортовый холдинг по количеству пассажиров. Аэропорты «Базового элемента» (включает холдинг «Базэл аэро» и отдельно аэропорты Владивостока и Красноярска) Олега Дерипаски в 2017 г. приняли 15,3 млн пассажиров, холдинг «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга - 11,8 млн человек.