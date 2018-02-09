Экспорт СПГ опроверг законы экономики
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Министр энергетики США Рик Перри летом 2017 г., посещая работающую на угле электростанцию в Западной Вирджинии, решил преподать «небольшой урок экономики о спросе и предложении». Администрация президента Дональда Трампа обещала возродить угольную отрасль, но спрос на это сырье снижался. Перри заявил, что производители угля просто должны увеличить предложение и тогда вслед за ним вырастет спрос. Критики высмеяли Перри, указав, что это спрос рождает предложение.
Перри выглядел бы менее смешным, если бы говорил о другом энергоресурсе – сжиженном природном газе (СПГ). Некоторые эксперты прогнозировали, что мировой рынок СПГ уже в ближайшее время будет перенасыщен, так как в последние годы строилось много мощностей для его сжижения и транспортировки. Предполагается, что мировые поставки СПГ вырастут в 2015-2020 гг. почти на 50%, прежде всего благодаря США и Австралии. Это приведет к падению цен на газ, ожидали некоторые аналитики. Но, несмотря на все возрастающий рост экспорта американского газа, спрос на него также повышается, а цены в Азии, главном потребителе СПГ, недавно достигли самого высокого уровня за три года.
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