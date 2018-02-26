Российский Burger King подорожал почти в пять раз

Это стало известно из отчетности ВТБ, который продает половину своей доли

Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Банк ВТБ договорился продать 16,62% акций российского партнера сети быстрого питания Burger King, сообщил заместитель председателя правления ВТБ Герберт Моос на телеконференции. Какова сумма сделки и кто покупатель, Моос говорить отказался. В России первые бутербродные Burger King появились в 2010 г., американская Burger King работает в России через мастер-франчайзи – ООО «Бургер рус». В конце 2017 г. в сети было около 500 бутербродных по всей России.

В 2012 г. «ВТБ капитал» заплатил $50 млн за 48,8% российского партнера Burger King. В 2014 г. группа вернула половину этой суммы: она продала 12,2% российского партнера Burger King Russia за $25 млн, или 900 млн руб., некоему «финансовому инвестору», сказано в годовом отчете ВТБ по МСФО за 2013 г. Тогда доля, которую контролирует ВТБ в Burger King Russia, сократилась до 36,6%.

В 2017 г. ВТБ договорился о продаже еще 16,62% акций, но сделку не закрыли в прошлом году, она не закрыта до сих пор, сообщила пресс-служба банка. Поэтому ВТБ квалифицировал долю как актив, который «с высокой долей вероятности может быть продан». Банк надеется завершить продажу «в ближайшее время».

По годовому отчету ВТБ по МСФО за 2017 г. балансовая стоимость этих 16,62% составляет 4,6 млрд руб. Таким образом, балансовая стоимость доли по сравнению с 2012 г. выросла почти в пять раз. По завершении сделки у ВТБ останется 19,98% российского партнера Burger King.

Представитель ООО «Бургер рус» пока не ответил на запрос «Ведомостей».