Бизнес / Промышленность

Попавшие под санкции компании закрыли свои сайты

Не работают сайты «Реновы», «Агрохолдинга «Кубань» и Еn+
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Вскоре после объявления новых санкций США, одними из главных объектов которых стали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и их компании, сайты компаний бизнесменов перестали работать.

Сайты «Реновы» - renova.ru, а также renova-group.ru - оказались недоступны почти сразу после объявления санкций. При попытке зайти по этим адресам выдается сообщение: сайт находится на реконструкции.

Во вторник вечером стали недоступны сайты контролируемых Дерипаской UC Rusal, «Агрохолдинга «Кубань», а также En+. Каждый из них также «находится на реконструкции». При попытке посетить сайт «Базэла» сначала отмечалось, что «сервис временно недоступен в связи с временными проблемами по пропускной способности», через сутки сайт начал выдавать ошибку 404: «страница не найдена».

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