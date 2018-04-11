Попавшие под санкции компании закрыли свои сайты
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Вскоре после объявления новых санкций США, одними из главных объектов которых стали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и их компании, сайты компаний бизнесменов перестали работать.
Сайты «Реновы» - renova.ru, а также renova-group.ru - оказались недоступны почти сразу после объявления санкций. При попытке зайти по этим адресам выдается сообщение: сайт находится на реконструкции.
Во вторник вечером стали недоступны сайты контролируемых Дерипаской UC Rusal, «Агрохолдинга «Кубань», а также En+. Каждый из них также «находится на реконструкции». При попытке посетить сайт «Базэла» сначала отмечалось, что «сервис временно недоступен в связи с временными проблемами по пропускной способности», через сутки сайт начал выдавать ошибку 404: «страница не найдена».
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