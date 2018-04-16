Экс-глава немецкой сети Globus станет топ-менеджером X5
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Йоханнес Толай стал коммерческим директором крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group, сообщил представитель группы и подтвердил «Ведомостям» топ-менеджер.
Толай работал в немецкой сети гипермаркетов Globus c 1987 г., в том числе руководил выходом сети на российский рынок, а с 2009 г. был гендиректором ее российского подразделения «Гиперглобус». «Толай – один из сильнейших менеджеров в российском ритейле, успех гипермаркетов «Глобус» – во многом его заслуга», – считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Именно при нем эта сеть гипермаркетов попала в десятку крупнейших ритейлеров в России по итогам 2015 г. Спустя год Толай покинул «Гиперглобус» «от стрессовых нагрузок, когда чуть ли не 24 часа в сутки отвечаешь за все в большой сети», как сам он рассказывал отраслевому порталу Retail.ru.
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