Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4558 от 28.04.2018 под заголовком: Удобрения вместо посылок

Экс-директор «Почты России» Дмитрий Страшнов возглавит «Еврохим»

Он заменит Дмитрия Стрежнева – акционера и члена совета директоров компании
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Главным исполнительным директором группы «Еврохим» (EuroChem Group, штаб-квартира в швейцарском городе Цуг) с 1 июля 2018 г. станет Дмитрий Страшнов. Об этом 27 апреля сообщила компания. Страшнов сменит Дмитрия Стрежнева. На какой срок подписан контракт, компания не раскрывает.

«Еврохим» – один из крупнейших глобальных производителей минеральных удобрений с консолидированной выручкой $4,87 млрд и $1,13 млрд EBITDA по итогам 2017 г. Производственные площадки группы расположены в России, Бельгии, Китае, Казахстане, Литве. Основной бенефициар группы – Андрей Мельниченко, контролирующий 90% «Еврохима» через кипрскую AIM Capital SE. Стрежнев контролирует 10% «Еврохима». Его планы относительно своей доли в компании представитель «Еврохима» не стал комментировать. О выплате «золотого парашюта» речь не идет. Стрежнев сам предложил своего преемника и остается акционером и членом совета директоров компании, это не случай «золотого парашюта», поясняет представитель. Стрежнев возглавляет «Еврохим» с 2004 г.

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