Экс-директор «Почты России» Дмитрий Страшнов возглавит «Еврохим»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Экс-руководитель «Почты России» Дмитрий Страшнов (справа на фото) заменит Дмитрия Стрежнева на посту руководителя «Еврохима» Максим Стулов, Евгений Разумный / Ведомости

Главным исполнительным директором группы «Еврохим» (EuroChem Group, штаб-квартира в швейцарском городе Цуг) с 1 июля 2018 г. станет Дмитрий Страшнов. Об этом 27 апреля сообщила компания. Страшнов сменит Дмитрия Стрежнева. На какой срок подписан контракт, компания не раскрывает.

«Еврохим» – один из крупнейших глобальных производителей минеральных удобрений с консолидированной выручкой $4,87 млрд и $1,13 млрд EBITDA по итогам 2017 г. Производственные площадки группы расположены в России, Бельгии, Китае, Казахстане, Литве. Основной бенефициар группы – Андрей Мельниченко, контролирующий 90% «Еврохима» через кипрскую AIM Capital SE. Стрежнев контролирует 10% «Еврохима». Его планы относительно своей доли в компании представитель «Еврохима» не стал комментировать. О выплате «золотого парашюта» речь не идет. Стрежнев сам предложил своего преемника и остается акционером и членом совета директоров компании, это не случай «золотого парашюта», поясняет представитель. Стрежнев возглавляет «Еврохим» с 2004 г.