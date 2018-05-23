Налет Sukhoi SuperJet все еще сильно уступает иностранным судам

Статья опубликована в № 4572 от 23.05.2018 под заголовком: Sukhoi SuperJet 100 не хватает неба

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Из коммерческих авиакомпаний худший налет – у «Аэрофлота», крупнейшего эксплуатанта SSJ100 в мире: 3,5 часа, в 2017 г. налет снизился Андрей Гордеев / Ведомости

«Ведомости» ознакомились со статистикой Росавиации по налету воздушных судов у российских авиакомпаний в 2017 г., два человека, близких к ведомству, подтвердили верность данных. Средний налет российского самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) в прошлом году немного вырос – до 100 часов в месяц (3,3 часа в сутки) по сравнению с 95 часами в 2016 г. Российский парк SSJ100 в течение прошлого года вырос с 56 до 77 судов. Сейчас он достигает примерно 100 лайнеров, еще 32 SSJ100 поставлены иностранным эксплуатантам.

Иностранные среднемагистральные суда Airbus и Boeing летали у российских перевозчиков в среднем почти по 10 часов в сутки.