Статья опубликована в № 4572 от 23.05.2018 под заголовком: Sukhoi SuperJet 100 не хватает неба
Налет Sukhoi SuperJet все еще сильно уступает иностранным судам
Статистику российского самолета портят государственные «Газпром авиа» и «Аэрофлот»
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Из коммерческих авиакомпаний худший налет – у «Аэрофлота», крупнейшего эксплуатанта SSJ100 в мире: 3,5 часа, в 2017 г. налет снизился
Андрей Гордеев / Ведомости
«Ведомости» ознакомились со статистикой Росавиации по налету воздушных судов у российских авиакомпаний в 2017 г., два человека, близких к ведомству, подтвердили верность данных. Средний налет российского самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) в прошлом году немного вырос – до 100 часов в месяц (3,3 часа в сутки) по сравнению с 95 часами в 2016 г. Российский парк SSJ100 в течение прошлого года вырос с 56 до 77 судов. Сейчас он достигает примерно 100 лайнеров, еще 32 SSJ100 поставлены иностранным эксплуатантам.
Иностранные среднемагистральные суда Airbus и Boeing летали у российских перевозчиков в среднем почти по 10 часов в сутки.
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