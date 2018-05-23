Минкультуры против ограничения работы Booking.com в России

Ольга Ярилова подчеркнула, что не имеет полномочий запрещать или каким-либо образом регулировать работу сервиса в стране Fabrizio Bensch/REUTERS

Министерство культуры (курирует работу Ростуризма) категорически против предложения запретить работу сервиса бронирования отелей Booking.com в России. Об этом заявила директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры Ольга Ярилова. Ее слова приводятся в сообщении на сайте ведомства.

Ярилова подчеркнула, что Минкультуры не имеет полномочий запрещать или же планов каким-либо образом регулировать работу сервиса. «Ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе», - отметила она.

Ярилова пояснила, что полученное обращение с предложением ограничить работу Booking.com ведомство было обязано направить в Ростуризм для подготовки ответа. Так предусмотрено законом о порядке рассмотрения обращений граждан. «Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер», - констатировала Ярилова. По ее словам, работе Booking.com в России «ничто не угрожает».

Против ограничений выступил также Ростуризм. Сервис «востребован российскими гражданами, которые активно пользуются его возможностями для организации самостоятельных турпоездок по стране и за рубеж», указывается в сообщении, опубликованном на сайте агентства по туризму в среду.

Обращение с просьбой ограничить работу сервиса в Минкультуры направил руководитель группы компаний «Свой туристический сервис» («Свой ТС») Сергей Войтович. Его инициатива предполагает, что российские туристы смогут бронировать через Booking.com гостиницы в других странах, а иностранцы — в России. При этом для российских гостиниц и находящихся на территории России клиентов Booking.сom будет закрыт. Войтович считает, что Booking.сom фактически занимается в России туроператорской деятельностью, не являясь при этом туристическим оператором и не выплачивая взносы. По его оценкам, доля сервиса на рынке услуг бронирования номеров в российских отелях составляет 60-70%.

Во вторник РБК со ссылкой на источники написал, что Минкультуры обратилось в Ростуризм с просьбой «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com» в России. Ростуризм ответил, что направил соответствующие запросы в профильные общественные организации. Агентство обещало ответить ведомству до 4 июня.

Российский союз туриндустрии (РСТ), в свою очередь, призвал активнее регулировать работу сервиса, но не запрещать его, поскольку это «лишит потребителей права выбора». Пресс-секретарь союза Ирина Тюрина уточняла, что сервис оказывает информационные услуги. В то же время, по мнению организации, необходимо заставить сервис зарегистрироваться в России и «платить налоги как российское предприятие, чего сейчас не происходит».

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