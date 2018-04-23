Кудрин оценил возможность «адекватного» ответа на санкции США

По его словам, государство не должно компенсировать миллиардерам потери от санкций США
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Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что государство не должно компенсировать российским миллиардерам потери от санкций США. Об этом он заявил в интервью программы «Поздняков» на НТВ. Он признал, что российским властям очень сложно найти «адекватный» ответ на американские санкции.

«Нужно помогать работать компаниям, чтоб они не остановились, но не надо <...> компенсировать миллиардерам потерю их стоимости. У бюджета есть свои, другие задачи», – выразил уверенность Кудрин. Он добавил, что перенос обсуждения «закона об антисанкциях» – «очень рациональный шаг». «Но, повторяю, нам очень сложно найти адекватные, такого же рода решения против американских компаний», – заявил Кудрин.

По мнению руководителя ЦСР, российские власти должны взвешенно принимать решения об ответных санкциях. «Выступая против частного американского или европейского бизнеса, мы часто наказываем себя», – отметил он. По этой причине Россия во многих промышленных отраслях на треть или половину зависит от импортных комплектующих, уверен Кудрин. «И так мир весь развивается. И такие ограничения могут зачастую ударить больше по нам», – рассуждает бывший министр.

Кудрин также добавил, что получил десятки обращений от российских компаний, которые «видят в некоторых пунктах антисанкционного проекта закона угрозу своему бизнесу». Он подчеркнул, что ответные меры в отношении США не должны ударить «бумерангом» по таким компаниям. Необходимо искать «такие шаги, которые будут или чувствительными, или политически значимыми, но не будут затрагивать российские компании», считает экс-министр.

«Таких вариантов все-таки мало. Частный сектор американский, какие бы ни были неприятные удары по российскому частному сектору, все-таки не виноват в этом и хочет работать с Россией. И вкладывает сюда деньги. Я бы очень осторожно относился к наказанию частного бизнеса», – отметил Кудрин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России появится орган по координации борьбы с последствиями санкций. Он указывал, что сотрудники нового органа будут общаться с попавшими под санкции компаниями, изучать их потребности и готовить предложения для правительства. При каком ведомстве будет создана новая структура, он не уточнил. Силуанов уточнял, что попавшие под американские санкции компании запросили ликвидность примерно 100 млрд руб.: «Немаленькую сумму. Порядка сотни миллиардов».

В то же время министр финансов исключил выдачу средств этим компаниям в капитал. Ликвидность им, по его словам, сможет предоставить Промсвязьбанк, на базе которого создается опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов. «Мы не собираемся давать денег в капитал. В первую очередь эта помощь должна быть направлена на поддержку трудовых коллективов, которые там работают, потому что вопросы занятости, зарплаты, безусловно, беспокоят правительство», – заключил Силуанов.

Меры поддержки для попавших под санкции компаний прорабатывают сразу несколько ведомств. ЦБ вырабатывает меры, которые в том числе могут коснуться валютного контроля. Минпромторг намерен поддерживать попавшие под санкции компании через госзакупки, говорил ранее министр Денис Мантуров. Еще один вариант помощи – временная национализация UC Rusal, говорил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Но в пятницу вечером Силуанов сказал, что такая мера не рассматривается: «В целом как принцип поддержки можем, наверное, рассматривать национализацию за какую-то символическую сумму. Чтобы сохранить производство и трудовой коллектив <...> В части Rusal мы такие предложения не получали от компании».

Кто попал под санкции США

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