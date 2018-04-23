Кудрин оценил возможность «адекватного» ответа на санкции США

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Экс-министр финансов Алексей Кудрин
Андрей Махонин / Ведомости
Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что государство не должно компенсировать российским миллиардерам потери от санкций США. Об этом он заявил в интервью программы «Поздняков» на НТВ. Он признал, что российским властям очень сложно найти «адекватный» ответ на американские санкции.
«Нужно помогать работать компаниям, чтоб они не остановились, но не надо <...> компенсировать миллиардерам потерю их стоимости. У бюджета есть свои, другие задачи», – выразил уверенность Кудрин. Он добавил, что перенос обсуждения «закона об антисанкциях» – «очень рациональный шаг». «Но, повторяю, нам очень сложно найти адекватные, такого же рода решения против американских компаний», – заявил Кудрин.
По мнению руководителя ЦСР, российские власти должны взвешенно принимать решения об ответных санкциях. «Выступая против частного американского или европейского бизнеса, мы часто наказываем себя», – отметил он. По этой причине Россия во многих промышленных отраслях на треть или половину зависит от импортных комплектующих, уверен Кудрин. «И так мир весь развивается. И такие ограничения могут зачастую ударить больше по нам», – рассуждает бывший министр.
Кудрин также добавил, что получил десятки обращений от российских компаний, которые «видят в некоторых пунктах антисанкционного проекта закона угрозу своему бизнесу». Он подчеркнул, что ответные меры в отношении США не должны ударить «бумерангом» по таким компаниям. Необходимо искать «такие шаги, которые будут или чувствительными, или политически значимыми, но не будут затрагивать российские компании», считает экс-министр.
«Таких вариантов все-таки мало. Частный сектор американский, какие бы ни были неприятные удары по российскому частному сектору, все-таки не виноват в этом и хочет работать с Россией. И вкладывает сюда деньги. Я бы очень осторожно относился к наказанию частного бизнеса», – отметил Кудрин.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России появится орган по координации борьбы с последствиями санкций. Он указывал, что сотрудники нового органа будут общаться с попавшими под санкции компаниями, изучать их потребности и готовить предложения для правительства. При каком ведомстве будет создана новая структура, он не уточнил. Силуанов уточнял, что попавшие под американские санкции компании запросили ликвидность примерно 100 млрд руб.: «Немаленькую сумму. Порядка сотни миллиардов».
В то же время министр финансов исключил выдачу средств этим компаниям в капитал. Ликвидность им, по его словам, сможет предоставить Промсвязьбанк, на базе которого создается опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов. «Мы не собираемся давать денег в капитал. В первую очередь эта помощь должна быть направлена на поддержку трудовых коллективов, которые там работают, потому что вопросы занятости, зарплаты, безусловно, беспокоят правительство», – заключил Силуанов.
Меры поддержки для попавших под санкции компаний прорабатывают сразу несколько ведомств. ЦБ вырабатывает меры, которые в том числе могут коснуться валютного контроля. Минпромторг намерен поддерживать попавшие под санкции компании через госзакупки, говорил ранее министр Денис Мантуров. Еще один вариант помощи – временная национализация UC Rusal, говорил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Но в пятницу вечером Силуанов сказал, что такая мера не рассматривается: «В целом как принцип поддержки можем, наверное, рассматривать национализацию за какую-то символическую сумму. Чтобы сохранить производство и трудовой коллектив <...> В части Rusal мы такие предложения не получали от компании».
Кто попал под санкции США
Сергей Портер / Ведомости
Санкции в отношении гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова введены 28 апреля.
1/40
Максим Стулов / Ведомости
Игорь Щеголев (помощник президента РФ)
2/40
Андрей Махонин / Ведомости
Санкции в отношении президента «Роснефти» Игоря Сечина введены 28 апреля. "Мы понимаем так, что американская администрация обратила внимание на активные действия компании по снижению рисков, связанных с односторонней ориентацией углеводородного экспорта на определенные региональные рынки. Расцениваю последние шаги Вашингтона как высокую оценку эффективности нашей работы, при этом заверяем наших акционеров и партнеров, включая американских, что эта эффективность не снизится и наше сотрудничество не пострадает и будет динамично развиваться", - передала пресс-служба комментарий Сечина.
3/40
Денис Гришкин / Ведомости
Санкции в отношении начальника ФСО Евгения Мурова введены 28 апреля.
4/40
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Санкции в отношении бизнесмена Геннадия Тимченко введены 20 марта, а в отношении инвестиционной компании Volga Group, которая объединяет активы Тимченко, и нескольких компаний, входящих в Volga Group, - 28 апреля.
5/40
РИА Новости
Санкции в отношении совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука введены 20 марта. «Юрий Ковальчук - крупнейший индивидуальный акционер банка «Россия», а также персональный банкир высокопоставленных чиновников России, включая Путина. Ковальчук - близкий советник президента Путина, о нем говорят как об одном из его «кассиров», - считает американский минфин.
6/40
Максим Стулов / Ведомости
Санкции в отношении президента РЖД Владимира Якунина введены 20 марта. «Владимир Якунин был назначен предправления РЖД в июне 2005 г. Якунин - близкое и доверенное лицо Путина. Якунин регулярно консультируется с ним по вопросам, касающимся отечественных железных дорог. Кроме того, он сопровождает Путина во многих поездках по России и за рубежом. Якунин познакомился с Путиным, когда они оба работали в Санкт-Петербурге. Якунин намеревался тогда сделать в городе бизнес-центр и обратился к Путину за поддержкой. Кроме того, Якунин по поручению Путина стал членом совета Балтийского морского пароходства. Якунин и Путин были соседями в элитном дачном поселке на берегу озера “Комсомольское”, а также соучредителями дачного кооператива “Озеро” в ноябре 1996 г.», - говорится в сообщении минфина США.
7/40
РИА Новости
Вице-премьер Дмитрий Рогозин попал в первый указ о санкциях, подписанный президентом США Бараком Обамой. Он вступил в силу 17 марта.
8/40
ИТАР-ТАСС
Сергей Неверов (вице-спикер Госдумы)
9/40
ИТАР-ТАСС / Екатерина Штукина
Олег Савельев (министр РФ по делам Крыма)
10/40
Первый канал
Сергей Беседа (руководитель 5-й службы ФСБ)
11/40
Денис Гришкин / Ведомости
Санкции в отношении вице-премьера Дмитрия Козака введены 28 апреля. В комментарии РИА Новости его пресс-секретарь Илья Джус заявил, что у Козака нет активов в США, поездку в США он не планировал. "Поэтому введение санкций для него ожидаемо и безразлично", - добавил пресс-секретарь.
12/40
Сергей Портер / Ведомости
Санкции в отношении замруководителя администрации президента Вячеслава Володина введены 28 апреля.
13/40
Александр Рюмин / ИТАР-ТАСС
Санкции в отношении постпреда президента в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева введены 28 апреля.
14/40
Максим Стулов / Ведомости
Санкции в отношении председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Пушкова введены 28 апреля.
15/40
РИА Новости
Санкции в отношении бывшего главы Управделами президента Владимира Кожина введены 20 марта. "Владимир Кожин был назначен главой управделами президента 21 января 2000 г. В этой должности он работает вплоть до настоящего времени. Под контролем Кожина более 60 000 сотрудников, более 100 предприятий и учреждений, включая Кремль и ряд других правительственных зданий, а также более 4000 автомобилей", говорится в сообщении минфина США.
16/40
ИТАР-ТАСС
Санкции в отношении Аркадия Ротенберга (владеет долей в «Мостотресте» и другими активами) введены 20 марта. «Аркадий и Борис Ротенберги оказывали поддержку любимым проектам Путина, получая и выполняя дорогостоящие контракты для Сочинской олимпиады и контролируемого государством “Газпрома”. Они сделали миллиарды долларов на контрактах для “Газпрома” и выполняя контракты для Олимпиады в Сочи, участие в которых им обеспечил Путин. Оба брата накопили огромное состояние в годы правления Путина. Братья получили контракты в рамках сочинской Олимпиады примерно на $7 млрд, их личное состояние увеличилось на $2,5 млрд всего лишь за последние два года», - говорится в сообщении Минфина США.
17/40
РИА Новости
Санкции в отношении Бориса Ротенберга (владеет долей в «Мостотресте» и другими активами) введены 20 марта. «Аркадий и Борис Ротенберги оказывали поддержку любимым проектам Путина, получая и выполняя дорогостоящие контракты для Сочинской олимпиады и контролируемого государством “Газпрома”. Они сделали миллиарды долларов на контрактах для “Газпрома” и выполняя контракты для Олимпиады в Сочи, участие в которых им обеспечил Путин. Оба брата накопили огромное состояние в годы правления Путина. Братья получили контракты в рамках сочинской Олимпиады примерно на $7 млрд, их личное состояние увеличилось на $2,5 млрд всего лишь за последние два года», - говорится в сообщении Минфина США.
18/40
Денис Абрамов / Ведомости
Сергей Иванов (руководитель администрации президента)
Санкции в отношении Сергея Иванова введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Сергея Иванова - руководитель администрации президента - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
19/40
Сергей Портер / Ведомости
Санкции в отношении руководителя фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Сергея Миронова - руководитель фракции «Справедливая Россия» - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
20/40
Денис Абрамов / Ведомости
Сергей Нарышкин (спикер Госдумы)
Санкции в отношении Сергея Нарышкина введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Сергея Нарышкина - спикер Госдумы - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
21/40
РИА Новости
Санкции в отношении сенатора Виктора Озерова введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Виктора Озерова - сенатор - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
22/40
Сергей Портер / Ведомости
Санкции в отношении сенатора Николая Рыжкова введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Николая Рыжкова - сенатор - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
23/40
ИТАР-ТАСС
Игорь Сергун (начальник ГРУ)
Санкции в отношении Игоря Сергуна введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Игоря Сергуна - начальник ГРУ - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
24/40
Максим Стулов / Ведомости
Санкции в отношении Заместителя председателя Государственной думы Сергея Железняка введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Сергея Железняка - заместитель председателя Государственной думы - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
25/40
ИТАР-ТАСС
Санкции в отношении первого заместителя руководителя администрации президента Алексея Громова введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Алексея Громова - Первый заместитель руководителя Администрации президента - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
26/40
Денис Абрамов / Ведомости
Санкции в отношении помощника президента Андрея Фурсенко введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Андрея Фурсенко - помощник президента - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
27/40
РИА Новости
Санкции в отношении сенатора Владимира Джабарова введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Владимира Джабарова - сенатора - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
28/40
Максим Стулов / Ведомости
Санкции в отношении заместителя председателя Совета Федерации Евгения Бушмина были введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Евгения Бушмина - заместитель председателя Совета Федерации - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
29/40
ИТАР-ТАСС
Санкции в отношении сенатора Александра Тотоонова были введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Тотоонова Александра - сенатора - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
30/40
Сергей Портер / Ведомости
Санкции в отношении директора ФСКН Виктора Иванова были введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Виктора Иванова - директор ФСКН - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
31/40
er.ru
Санкции в отношении сенатора Олега Пантелеева были введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Олега Пантелеева - сенатор - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
32/40
РИА Новости
Валентина Матвиенко (спикер Совета Федерации) и Владимир Константинов (спикер крымского парламента)
33/40
Максим Стулов / Ведомости
Сенатор Андрей Клишас попал в первый указ о санкциях, подписанный президентом США Бараком Обамой. Он вступил в силу 17 марта.
34/40
Максим Стулов / Ведомости
Помощник президента Владислав Сурков попал в первый указ о санкциях, подписанный президентом США Бараком Обамой. Он вступил в силу 17 марта.
35/40
Максим Стулов / Ведомости
Советник президента Сергей Глазьев попал в первый указ о санкциях, подписанный президентом США Бараком Обамой. Он вступил в силу 17 марта.
36/40
РИА Новости
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий попал в первый указ о санкциях, подписанный президентом США Бараком Обамой. Он вступил в силу 17 марта.
37/40
Денис Абрамов / Ведомости
Депутат Госдумы Елена Мизулина попала в первый указ о санкциях, подписанный президентом США Бараком Обамой. Он вступил в силу 17 марта.
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AP
Глава Крыма Сергей Аксенов попал в первый указ о санкциях, подписанный президентом США Бараком Обамой. Он вступил в силу 17 марта.
39/40
Станислав Красильников / ИТАР-ТАСС
Санкции в отношении Сергея Меняйло (губернатор Севастополя) введены 20 июня