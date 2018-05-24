Руководство UC Rusal покинет компанию

Кадровые перемены в UC Rusal – часть антисанкционного плана компании Евгений Разумный / Ведомости

UC Rusal объявила об уходе в отставку руководства компании, связав это с выполнением плана по выходу из санкционного списка США. Так, с 23 мая в отставку уходит гендиректор UC Rusal Александра Бурико, назначенная на эту позицию тремя месяцами ранее. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании и распространенном на Гонконгской фондовой бирже. Исполнять обязанности гендиректора UC Rusal с этого времени будет 52-летний Евгений Никитин.

С 28 июня совет директоров UC Rusal также покинут Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина. Они не будут предлагать свои кандидатуры собранию акционеров, которое состоится 28 июня, для утверждения на новый срок. Ранее, 18 мая, группа En+, которой принадлежит 48,1% акций UC Rusal, сообщила, что Олег Дерипаска покинул совет директоров компании и не будет в него переизбираться. 6 апреля Дерипаска, а также восемь его компаний, включая UC Rusal и En+, попали в санкционный список минфина США.

Кадровые перемены в UC Rusal – часть антисанкционного плана компании. «С апреля 2018 г. компания, действуя в интересах своих кредиторов, акционеров и партнеров, постоянно ведет переговоры с различными органами власти в попытках добиться ослабления режима санкций, введенного OFAC (управление по контролю за иностранными активами минфина США) или выйти из санкционного списка SDN (Specially Designated Nationals List, список санкций)», - говорится в сообщении компании. Там же отмечается, что 22 мая OFAC разъяснило условия исключения из санкционного списка. Это произойдет, если будут «выявлены изменения обстоятельств, которые привели к введению санкций». В случае с UC Rusal таким условием станет «отказ от контроля над компанией любым лицом, попавшим под санкции SDN, включая Олега Дерипаску», подчеркивается в сообщении Rusal. Совет директоров компании рассмотрел план группы для защиты ее интересов и решил, что его нужно реализовывать. Решение о смене топ-менеджмента следует рассматривать в этом контексте, отмечается в сообщении.

План спасения компаний от санкций минфина США был предложен независимым председателем совета директоров группы En+ лордом Грегори Баркером и одобрен советом директоров группы. По сути, он предполагает выполнение требований минфина США. В частности, Дерипаске рекомендовано снизить долю в En+ с нынешних 66,1% ниже 50%, уйти из совета директоров компании и назначить новых независимых директоров взамен тех, кто покинул компанию из-за санкций. Дерипаска «принципиально согласился» на такие условия еще в конце апреля.

Правда, тогда же, в конце апреля, представитель минфина США уточнил, что сокращение доли находящегося под санкциями лица не гарантирует исключения компании из санкционного списка.

21 мая UC Rusal сообщил о вероятности неблагоприятного воздействия американский санкций на бизнес компании. Акционерам и инвесторам рекомендовалось быть особо осторожными при совершении сделок с бумагами компании.

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