Азербайджан запустил альтернативу «Турецкому потоку»

По новой трубе газ с 2020 года будут поставлять на юг Европы

Проект «Южный газовый коридор» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу и Турцию газа с шельфового месторождения Шах-Дениз AZƏRTAC

Во вторник в Азербайджане запустили первую очередь газопровода «Южный газовый коридор» (ЮГК), предназначенного для поставок азербайджанского газа в Турцию и Европу. В церемонии запуска на Сангачальском терминале близ Баку участвовал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщается на его сайте.

Алиев отметил важность газопровода для энергетической безопасности Европы. «Азербайджанский газ является новым источником поставок газа в Европу, и реализацией ЮГК мы заново составляем энергетическую карту континента», – заявил он (цитата по ТАСС). По словам Алиева, сейчас в проекте участвуют семь стран (Азербайджан, Грузия, Турция, Греция, Болгария, Албания и Италия), и еще три страны - Босния и Герцеговина, Хорватия и Черногория - планируют присоединиться к нему.

Стоимость «Южного газового коридора» оценивается в более чем $40 млрд. Проект предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки газа с шельфового месторождения Шах-Дениз в Турцию и Европу. Газопровод протянется на 3500 км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию.

Мощность первой очереди «Южного газового коридора» составит 16 млрд куб. м, из которых 10 млрд куб. м газа ежегодно планируется поставляться на юго-восток Европы, а 6 млрд куб. м – в Турцию. Сначала поставки будут осуществляться только в Турцию. Поставки в Европу начнутся в 2020 г. В перспективе поставки планируется увеличить до 31 млрд куб. м за счет дополнительных газокомпрессорных станций.

Российский «Газпром» сейчас строит газопровод «Турецкий поток». Первая его нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран на юге и юго-востоке Европы. В конце мая «Газпром» и правительство Турции подписали протокол о сухопутном участке второй нитки «Турецкого потока». Она должна обеспечить транзит российского газа через Черное море до побережья Турции и далее до границы с ЕС.

Турция является вторым по величине экспортным рынком «Газпрома». Сейчас российский газ поставляется на турецкий рынок по газопроводу «Голубой поток» и Трансбалканскому коридору. В 2017 г. «Газпром» экспортировал на европейский рынок рекордный объем газа – 194,4 млрд куб. (из которых на Турцию пришлись также рекордные 29 млрд куб.).