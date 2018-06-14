Почему Крым два часа оставался без света

Зависимость от поставок с материка уменьшится только после строительства на полуострове двух электростанций

Собственная генерация в Крыму составляет всего около 160 МВт Евгений Разумный / Ведомости

13 июня в 15.07 было приостановлено энергоснабжение Крыма со стороны Тамани. Блэкаут продлился более часа, а полностью восстановить электроснабжение потребителей удалось только к 17.22, сообщили Минэнерго и «Россети». Отключение носило вынужденный характер – на подстанции «Тамань» сработали автоматические системы противоаварийной защиты. В результате все четыре высоковольтные линии электропередачи с материка на полуостров были обесточены. Переток по электромосту в момент остановки составлял 658 МВт из 850 МВт максимальных, сообщил представитель «Россетей».

В Севастополе не работали банки, терминалы, не было электроэнергии в торговых центрах и частных домах, сообщало «РИА Новости». АЗС работали от дизельных генераторов. Для восполнения дефицита мощности «Россетями» были задействованы мобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС), находящиеся на полуострове. Причины полного отключения энергомоста выясняются, говорит представитель «Россетей».

Летом прошлого года пиковое потребление на полуострове составляло около 1200 МВт. В марте министр энергетики Александр Новак оценивал его уже на уровне около 1400 МВт, напоминает старший аналитик по электроэнергетике энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Юрий Мельников. При этом собственные возможности Крыма по генерации крайне ограниченны, указывает эксперт.

Собственная генерация в Крыму составляет всего около 160 МВт. Кроме того, на полуострове построено 240 МВт на возобновляемых источниках энергии, но они по определению не являются пока стабильным источником энергоснабжения. 18 МГТЭС общей мощностью 405 МВт и дизель-генераторы (121 МВт) фактически используются только в качестве резервных мощностей для покрытия пиков потребления, так как их использование в регулярном режиме стоит слишком дорого.

Уменьшить зависимость от генерации на материке может только ввод новых станций, считает Мельников. Сейчас в Крыму строятся Симферопольская и Севастопольская ТЭС общей мощностью 940 МВт, специально для которых были локализованы четыре турбины Siemens. Запуск первых энергоблоков планируется на октябрь 2018 г., сообщал замминистра энергетики Андрей Черезов.

Насколько вырастет надежность энергоснабжения Крыма, будет зависеть в том числе от обеспечения бесперебойной работы станций при отсутствии сервисной поддержки, считает Мельников. Но ввод новых мощностей сам по себе не избавит полуостров от проблем. Даже если с магистральными сетями все будет в порядке, летом нередки проблемы именно с сетями низкого напряжения, говорит Мельников. Кроме того, помимо крупной генерации целесообразно развивать распределенную, считает эксперт: «Генерация за счет солнечных панелей на крышах позволила бы снизить влияние летних пиков на надежность крымской энергосистемы».