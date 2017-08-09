Минэнерго опровергло отключения электричества на Кубани ради Крыма

Минэнерго опровергло сообщения о рекомендациях энергетикам Кубани вводить временные ограничения в энергоснабжении из-за жаркой погоды. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики .

Ранее сообщалось, что график временного отключения электричества введен в ряде городов и районов Кубани, чтобы снизить риск незапланированных отключений электроснабжения в условиях жаркой погоды и роста электропотребления. В размещенном на сайте краевой администрации сообщении властей Кубани указывалось, что на территории Юго-Западного энергорайона Краснодарского края будет производиться отключение потребителей в объеме до 110 МВт в период с 20.00 до 23.00 мск. График действует на территориях городов Новороссийск, Анапа, Геленджик, а также в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском, Темрюкском районах.

«В связи со сложившейся ситуацией на территории Республики Крым был введен график веерных отключений в часы пиковых нагрузок. Вместе с тем Минэнерго России не давало рекомендаций по введению графика временного отключения света в Краснодарском крае. Информация, опубликованная на сайте администрации, является ошибочной и будет удалена в ближайшее время», - отмечается в сообщении.

В Минэнерго признали, что аномальная жара оказывает существенное влияние на режимы работы всех энергосистем юга России. «Прежде всего это связано с резким увеличением потребления электроэнергии и мощности. Третий день подряд в ОЭС Юга, Кубанской и Крымской энергосистемах величина максимума потребления электрической мощности превышает исторические показатели. Кроме того, высокие температуры приводят к снижению пропускной способности линий электропередачи, которая в первую очередь зависит от физических свойств сетевого оборудования», - считают в министерстве.