На Кубани временно отключат электричество ради стабильного энергоснабжения Крыма

Энергетики Кубани из-за сложной ситуации с энергоснабжением Крымского полуострова ввели график временного отключения света в трех городах и пяти районах Кубани. Благодаря таким мерам удастся снизить риски незапланированных отключений в условиях жаркой погоды и роста электропотребления, сообщила в среду пресс-служба администрации Краснодарского края.

«На территории Юго-Западного энергорайона Краснодарского края производится отключение потребителей в объеме до 110 МВт в период с 20.00 до 23.00 мск. График действует на территориях городов Новороссийск, Анапа, Геленджик, а также в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском, Темрюкском районах», - отмечается в сообщении.

В региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства пояснили, что отключения электроэнергии будут носить точечный характер.

«Данная мера введена по рекомендации Минэнерго РФ для стабилизации перетоков мощности, недопущения повреждения оборудования и нарушения устойчивости параллельной работы с единой энергетической системой России энергосистемы Крымского полуострова», - отметили в краевом ведомстве.

Ранее сообщалось, что в энергосистемах Республики Крым и Севастополя также отмечаются экстремально высокие температуры, а потребление электрической мощности в регионе превысило исторический максимум нагрузок.