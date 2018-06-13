Денис Абрамов / Ведомости

В Крыму в среду днем возникли серьезные перебои с электричеством, сообщило агентство «Крыминформ». Его источники рассказали, что вся территория полуострова, в том числе Севастополь, оказалась обесточена. Информацию о проблемах агентству подтвердил представитель электросетевой компании «Кубаньэнерго». По его словам, произошло массовое техническое отключение на линии, снабжающей Крымский полуостров электричеством, причины выясняются.

«На подстанции «Тамань» из-за скачков напряжения сработали противоаварийная автоматика и отключение линий. Весь Крым остался без света», - написал глава Крыма Сергей Аксенов в Twitter около 16.00 (время совпадает с московским). Он пообещал, что энергоснабжение полуострова восстановят в течение трех часов.

Сбой на подстанции «Тамань» произошел в 15.03, аварийный участок вывели из работы, уточнило Минэнерго. Житель Судака сказал корреспонденту «Ведомостей» около 15.50, что электричества в городе не было в течение 30 минут, также наблюдались перебои с мобильной связью, в частности не работала сеть МТС. Корреспонденту «Ведомостей» около 16.00 не удалось связаться по телефону с пятью произвольно выбранными жителями Симферополя.

Дайте свет!!! #Крым Весь полуостров опять без электричества. Сколько уже можно? — Константин Рядченко (@konstantin_ryad) 13 июня 2018 г.

Житель Севастополя передал «Ведомостям» (это был первый успешно прошедший входящий звонок), что электричество отключилось приблизительно в 13.00, деталями о случившемся он не располагал. В Севастополе нет света примерно 40 минут, сообщил «Ведомостям» около 16.00 мск еще один местный житель. Магазины и светофоры в городе не работают примерно с 15.50, сообщил еще один житель Севастополя. АЗС в городе работают от дизельных генераторов, передало «РИА Новости».

#крымбезсвета #Крым По всему Крыму нет электричества, опять наверно авария на Тамани — Arthur (@OneMirage) June 13, 2018

Житель Ялты, разместивший объявление об аренде квартиры, сказал корреспонденту «Ведомостей», представившемуся арендатором, что рядом с Массандровским пляжем света нет уже около часа, то есть с 15.00 мск. Два жителя Феодосии, которые также сдают квартиры на Avito, заверили, что в городе свет есть и проблем со связью не наблюдается. Однако корреспонденту удалось дозвониться лишь двум из семи случайных людей в Феодосии.

В 16.11 агентство «Крыминформ» со ссылкой на источник в «Крымэнерго» сообщило, что подача электроэнергии на полустров возобновлена, к конечным потребителям свет вернется в ближайшее время. Через несколько минут корреспонденту «Ведомостей» удалось успешно дозвониться трем из пяти случайно выбранных жителей Севастополя. Электричество в Крыму уже включают, говорит собеседник «Ведомостей» в Минэнерго. «Идет постепенное увеличение нагрузки. Скоро все будет работать», - уточнил он.

В 17.00 «Крыминформ» сообщило, что у половины потребителей на полуострове снова есть свет. Частично подано напряжение в населенные пункты Керченско-Феодосийского региона, Южного берега Крыма, в Симферополь и Севастополь, рассказал агентству и. о. генерального директора «Крымэнерго» Максим Лойко. «Мы надеемся, что все потребители в Крыму будут запитаны в течение часа», – заявил он.

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