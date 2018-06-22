Бизнес / Торговля и услуги

X5 нашла нового гендиректора «Пятерочке»

Это выходец из «Магнита» Сергей Гончаров
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Крупнейший ритейлер в России X5 Retail Group объявил о назначении Сергея Гончарова на должность гендиректора торговой сети «Пятерочка».

Прошлый гендиректор сети Ольга Наумова покинула Х5 в мае и в пятницу была назначена гендиректором его конкурента, «Магнита». С тех пор обязанности руководителя магазинов у дома X5 исполнял CEO группы Игорь Шехтерман.

У Гончарова есть успешный опыт в стратегии и управлении брендом, в операционном управлении и развитии розничного бизнеса, отметил Шехтерман (его слова приводятся в сообщении).

Гончаров вышел в Х5 в марте, до этого он отвечал за развитие аптек и магазинов косметики «Магнита», который покинул за несколько недель до того, как сооснователь «Магнита» Сергей Галицкий продал почти весь свой пакет в ритейлере госбанку ВТБС марта Гончаров «возглавлял процесс обновления стратегии X5, что позволило ему получить более глубокое понимание бизнеса», отметил Шехтерман. На новом посту Гончарову нужно будет привнести «новые подходы, которые обеспечат баланс роста, эффективности и доходности бизнеса «Пятерочки»».

Теперь за стратегию X5 будет отвечать Вадим Капустин, который пришел в компанию два года назад. До этого он пять лет занимался разработкой и управлением стратегией в международном подразделении Walmart, разработкой и внедрением стратегий омниканальности и цепочек поставок Walmart и Sam's Club в США.

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