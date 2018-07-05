«Газпрому» придется платить больше НДПИ

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, теперь налоговая нагрузка на «Газпром» вырастет

Несмотря на распоряжение правительства от 2016 г. – всем госкомпаниям платить 50% от чистой прибыли, «Газпром» второй год подряд решил платить меньше Срегей Портер / Ведомости

Сегодня, 5 июля, Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс. Они предусматривают повышение с 1 сентября коэффициента расчета налога на добычу полезных ископаемых на газ для «Газпрома».

Коэффициент, характеризующий экспортную доходность единицы условного топлива, который учитывается при расчете НДПИ для «Газпрома» на период с 1 сентября по 31 декабря 2018 г., повышается с текущих 1,4022 до 2,055. В 2016 г. «Газпром» заплатил 613,7 млрд руб. НДПИ, а в прошлом году – 915,6 млрд руб. За I квартал 2018 г. выплаты составили 233,3 млрд руб.

Поправки в Налоговый кодекс внесло правительство. Теперь их должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Как пояснил на заседании думского комитета по бюджету замминистра финансов Илья Трунин, поправки необходимы для компенсации выпадающих доходов федерального бюджета – 72 млрд руб. Недостача возникла из-за неполной уплаты «Газпромом» дивидендов за 2017 г., передает «Интерфакс».

Несмотря на распоряжение правительства от 2016 г. – всем госкомпаниям платить акционерам 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ (смотря что больше), «Газпром» второй год подряд решил платить меньше. В 2017 г. это было 20% от чистой прибыли (дивиденды составили лишь 190 млрд руб.). Компания тогда объяснила низкие дивиденды высокой долей «бумажных» статей в прибыли, возникших от валютной переоценки. В 2018 г. компания направила на выплату дивидендов столько же – 190 млрд руб., сейчас это 26% чистой прибыли компании за год.

Чистая прибыль «Газпрома» по итогам прошлого года была 730,7 млрд руб. Если бы компания заплатила половину, то на долю государственного «Роснефтегаза», Росимущества и подконтрольной ему «Росгазификации» пришлось бы суммарно около 182 млрд руб. Согласно нынешним выплатам государству и его структурам достанется всего 95 млрд руб.

«Почти половина акций компании находится в свободном обращении», – напоминает структуру собственников компании директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Для государства нет резона настаивать на увеличении дивидендов, поскольку половина из них государству все равно не достанется. Есть другие варианты повышения собираемости в бюджет с «Газпрома», например, как раз за счет изменения фискальной нагрузки, говорит Маринченко.

«Это наиболее неприятный вариант для миноритариев – государство, по сути, изымает доходы из компании в обход них, – считает эксперт. – На финансовых показателях компании повышении налоговой нагрузки не скажется - оно будет с лихвой компенсировано ростом средних цен реализации газа в Европе».

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