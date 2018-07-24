Бизнес / Промышленность

Один из крупнейших заводов UC Rusal требует 174 млн рублей с «Юнипро»

Братский алюминиевый завод хочет расторгнуть договор о предоставлении мощности со сгоревшего энергоблока
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Братский алюминиевый завод хочет расторгнуть договор на поставку мощности (ДПМ) на сгоревший энергоблок Березовской ГРЭС «Юнипро». 21 июня завод направил в «Юнипро» досудебную претензию с намерением разорвать договор и взыскать с энергокомпании 174 млн руб., оплаченных за мощности сгоревшего энергоблока, сообщил 24 июля представитель энергокомпании Григорий Чернышев.

Братский наряду с Красноярским – крупнейший алюминиевый завод UC Rusal. Его мощность составляет около 1 млн т металла в год.

Энергоблок на Березовской ГРЭС мощностью 800 МВт строился по договору ДПМ и был введен в эксплуатацию в конце 2015 г. Но проработал он недолго – 1 февраля 2016 г. на станции случился пожар, серьезно повредивший оборудование. Тем не менее с февраля по ноябрь 2016 г. компания продолжала получать с энергорынка пониженный платеж за мощность третьего энергоблока – всего около 1 млрд руб. Это вызвало недовольство крупных промышленных потребителей энергии и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По словам Чернышева, Братский алюминиевый завод, который является основным потребителем для Березовской ГРЭС, потребовал расторгнуть договор ДПМ. «Цель всех этих операций – не предусмотренными законом способами пересмотреть действующее регулирование рынка», – сказал Чернышев.

С намерением расторгнуть ДПМ в «Юнипро» также обращался Богучанский алюминиевый завод (в пропорции 50:50 принадлежит UC Rusal и «Русгидро»), однако, по словам Чернышева, предприятие отозвало претензию вскоре после обращения.

В январе 2018 г. ФАС признала «Юнипро» и «Системного оператора» виновными в нарушении закона о конкуренции, которое выразилось в ущемлении интересов участников рынка электроэнергии, за что в отношении компании и оператора решено наложить штраф, сумма которого пока не рассчитана. «Юнипро» и «Системный оператор» попытались оспорить решение ФАС в суде, однако 11 июля суд встал на сторону антимонопольного ведомства.

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