«Победа» планирует купить 30 Boeing новейшего поколения

Статья опубликована в № 4620 от 31.07.2018 под заголовком: «Победа» заказала себе новых пассажиров

Максим Стулов / Ведомости

«Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») планирует купить 30 самолетов Boeing 737 MAX 8. Авиакомпания объявила конкурс на оказание консультационных услуг для согласования этой сделки. В ее условия должна войти в том числе возможность конвертации заказа в более вместительные модели новейших самолетов: Boeing 737 MAX 8-200 или Boeing 737 MAX 10.

Сейчас в парке «Победы» 20 самолетов Boeing предыдущего поколения – Boeing 737-800. По контракту до конца года поступят еще четыре, в первом полугодии 2019 г. – еще шесть таких лайнеров.

Каталожная цена Boeing 737 MAX 8 – $117,1 млн, самой вместительной версии – Boeing 737 MAX 8-200 (210 кресел в одноклассной компоновке) – $120,2 млн, а Boeing 737 MAX 10 (до 230 пассажиров) – $129,9 млн. МАХ – новая ремоторизированная версия Boeing 737, самого распространенного самолета в мире, выпускающегося с 1967 г. Boeing 737 MAX, по уверениям разработчиков, обеспечивает на 14% меньшее потребление топлива в сравнении с предыдущим поколением, пониженный уровень шума и более высокий уровень комфорта.

При крупном заказе цена самолета составляет примерно 50% от каталожной, так что сделка «Победы» с Boeing может быть оценена в $1,76–1,95 млрд. Правда, как говорится в документации авиакомпании, условия сделки должны предусматривать ее конвертацию в сделку обратного лизинга (sale-and-leaseback): авиакомпания при получении судна тут же продает его лизинговой компании, а та сдает ей лайнер в лизинг. «Победа» уже заключала такую сделку в предыдущем контракте на самолеты, лизингодателем в ней выступал «Сбербанк лизинг».

«Победа» 15 самолетов Boeing 737 MAX 8 уже заказала, их поставка начнется во втором полугодии 2019 г., говорит человек, близкий к группе «Аэрофлот», заказ может быть увеличен до 30 лайнеров. О заказе 15 МАХ писала и газета «Коммерсантъ».

Расширяют парк и конкуренты «Победы». Например, группа компаний S7, по словам ее представителя, в 2018–2020 гг. планирует получить 10 Boeing 737 MAX, первый из них – уже нынешней осенью, а также 24 самолета семейства Airbus A320neo, модернизированной версии самого массового семейства Airbus. Новые самолеты нужны как для обновления, так и для расширения парка, объясняет он. «Мы не ориентируемся на долю рынка и планируем расти сбалансированными темпами», – заверяет представитель.

В январе – июне 2018 г. российские авиакомпании перевезли 44,9 млн пассажиров. «Победа» – 3,18 млн человек, это шестой показатель среди российских авиакомпаний.

Свои первые Boeing «Победа» получила в конце 2014 г. Сейчас около 40% ее парка – самолеты в возрасте года и моложе. Парк молодой, но, скорее всего, часть Boeing по новому контракту пойдут на замену существующих машин, предполагает гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. Бизнес-модель лоукостера предполагает использование новых самолетов – возрастом не более трех лет, поскольку в этот период существенно меньше затрат на ремонт и техническое обслуживание, объясняет он.

Но даже если общий парк «Победы» увеличится до 30 самолетов, это будет весьма ощутимой для российского рынка прибавкой: он хотя и растет, но не так быстро, как «Победа», продолжает Рыбак. В прошлом году рынок оправился от кризиса 2014–2015 гг., в нынешнем году он вырастет максимум на 10%, а в последующие годы динамика будет замедляться, прогнозирует Рыбак.

Часть трафика «Победа» заберет у других авиакомпаний, но основную загрузку новым самолетам обеспечат люди, которые раньше не пользовались самолетами, предпочитая передвигаться железнодорожным транспортом, предполагает аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Перспективы в этом плане хорошие: мобильность населения в России пока невелика, замечает он. Чтобы люди переходили на авиационный транспорт, нужно предлагать низкие цены, а для этого как раз и нужна закупка большого количества самолетов (что позволяет получать существенные скидки от производителей) с большой вместимостью, заключает эксперт.

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