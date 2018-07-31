Чистая прибыль «Роснефти» выросла почти в 3 раза

По оценке BP, во втором квартале она составила $3,9 млрд против $1,5 млрд в первом

За I квартал чистая прибыль «Роснефти» составила $1,5 млрд Максим Стулов / Ведомости

Чистая прибыль «Роснефти», приходящаяся на долю BP, во II квартале этого года составила $766 млн. Это следует из отчета британской компании. BP владеет 19,75% акций «Роснефти». Британская компания публикует отчетность раньше российской и учитывает показатели последней по методу долевого участия. Таким образом, общая чистая прибыль «Роснефти» во II квартале может составить $3,9 млрд, следует из отчетности.

За I квартал чистая прибыль «Роснефти» составила $1,5 млрд. Прогноз ВР на этот же период был ниже – $1,3 млрд.

Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук считает, что существенному росту прибыли «Роснефть» обязана повышению цен на нефть и ослаблению курса рубля.

За I квартал цены на нефть почти не изменились, увеличившись лишь на 1% до $67,6/барр., тогда как рубль укрепился на 0,8% до 57,24 руб./$. Во II квартале ситуация сложилась обратная: за три месяца нефть подорожала на 16,6% до $79,44/барр., а рубль ослаб на 9,6% до 62,4 руб./$.

Инвесторам новость понравилась – с открытия торгов на Московской бирже во вторник капитализация «Роснефти» выросла на 1,56% до 4,4 трлн руб. при росте индекса Мосбиржи на 0,18%.