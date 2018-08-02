В Анталью прилетело 2,5 млн россиян
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2,5 млн российских туристов прилетело в Анталью в январе – июле, отчитался местный аэропорт. Это рекордный за последние пять лет показатель, а более ранней статистики нет. В Анталью прилетает 80–90% туристов, выбравших отдых в Турции. По данным Росстата, за весь 2017 год курорт посетило 4,5 млн российских туристов. В нынешнем году в сравнении с прошлым у «Библиоглобуса» продажи путевок в Турцию выросли на 59%, у Tez Tour – на 30%, у онлайн-сервиса Level.Travel – на 68%, рассказали их представители.
Туристическая привлекательность Турции для россиян стремительно растет второй год подряд, комментирует советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин, такой продолжительный рост обеспечивают обширная отельная база и привлекательные цены.
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