Российскую ОВК допустили к тендерам немецкой Deutsche Bahn

Статья опубликована в № 4627 от 09.08.2018 под заголовком: ОВК едет в Германию

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ОВК – крупнейший в России и второй в мире производитель грузовых вагонов ОВК

Объединенная вагонная компания (ОВК) сообщила 8 августа, что прошла аудит и получила статус поставщика крупнейшего европейского железнодорожного оператора Deutsche Bahn. Кроме того, Тихвинский вагоностроительный завод (входит в ОВК) прошел сертификацию по европейскому стандарту «Сварка железнодорожных транспортных средств и их элементов», аудит проводился немецким подразделением TUV Rheinland.

Все это «открывает широкие возможности для железнодорожного холдинга ОВК по выходу на европейский рынок», отмечается в сообщении российского производителя. «Проведенный в ОВК аудит дал нам возможность увеличить базу потенциальных поставщиков грузовых вагонов и комплектующих», – говорит инженер по качеству Deutsche Bahn Йенс Базельт, чьи слова приводятся в сообщении ОВК.