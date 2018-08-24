«Газпром» просит упростить ликвидацию искусственных островов для геологоразведки
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Компания обратилась к заместителю правительства России Алексею Гордееву с просьбой внести изменения в федеральный закон, регулирующий использование территориальных вод страны. Проведение геолого-разведочных работ на малой глубине в ряде случаев не позволяет использовать для строительства скважин плавучие буровые установки (ПБУ), сообщает заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев в письме («Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил собеседник в правительстве). Альтернативой ПБУ может быть намыв искусственного острова и последующее наземное бурение. Но условия лицензии предполагают затем его ликвидацию.
«Строительный материал (песок), из которого был сооружен остров, признается отходом с необходимостью его дальнейшей утилизации. Ввиду сложных гидрогеологических условий вывезти по водному пути и разместить более 650 000 куб. м песка на берегу технически сложно», – говорится в письме. «Газпром» предлагает разрешить размещение песка на дне по аналогии с утилизацией грунта при проведении дноуглубительных работ. Поручить разработку изменений предлагается Минприроды. «Газпром» от комментариев отказался, в Минприроды не ответили на запрос «Ведомостей».
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