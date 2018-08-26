Бизнес / ТЭК

Правительство хочет уменьшить размер страховки для энергетиков

Снижение доходности новой программы модернизации может сэкономить потребителям 225 млрд рублей, подсчитали эксперты
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Программа модернизации тепловых электростанций (ТЭС) по новым договорам предоставления мощности (ДПМ) может стать одной из основных тем в повестке заседания президентской комиссии по ТЭКу, которая должна состоятся в понедельник, 27 августа. В качестве проекта решения на нем будет предложено изменить параметры расчета гарантированной доходности для энергетиков. Обновленная формула обсуждалась 22 августа на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, сообщал «Коммерсантъ» и подтверждал «Ведомостям» представитель вице-премьера.

По сравнению с первой программой ДПМ базовую доходность новых договоров было предложено снизить с 14 до 12%, а применяемый в расчете показатель ставки по облигациям федерального займа (ОФЗ) - с 8,5 до 7,5%. Реальная доходность гособлигаций на сегодняшний день колеблется от 8,5 до 8,7%. Корректировка формулы может немного снизить нагрузку на потребителей, но должна сохранить для энергетиков привлекательность инвестиций в модернизацию на фоне возможного снижения экономики, считают эксперты.

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