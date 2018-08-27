Россия хочет увеличить добычу угля к 2025 году почти в 2 раза

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Россия рассчитывает увеличить добычу угля Денис Гришкин / Ведомости

В 2017 г. международная торговля энергетическим углем составила 1,3 млрд т. На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) наблюдается рост спроса, это позволит российскому углю укрепить свои позиции на международном рынке энергетического угля, сообщил в понедельник в Кемерове на президентской комиссии по ТЭКу министр энергетики Александр Новак.

По его прогнозам, уже в 2018 г. экспорт угля из России увеличится на 11% до 200 млн т. Основной потенциал роста он видит на азиатских рынках: на европейском рынке российский энергетический уголь занимает около 40%, в Азиатском регионе доля не превышает 9,3%. К 2025 г. ее планируется довести до 20%. Для достижения таких показателей: в 2025 г. добыча угля в России составит 560 млн т вместо ранее прогнозируемых 460 млн т, а к 2030 г. эта цифра может увеличиться еще на 30 млн т. Для этого потребуется около 1 трлн руб. частных инвестиций в добычу.