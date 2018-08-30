Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4642 от 30.08.2018 под заголовком: Нефть спорит с трубой

Правительство хочет обязать «Транснефть» строить индивидуальные трубопроводы для нефтяников за свой счет

Ранее это предложение активно продвигала «Роснефть»
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