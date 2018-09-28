LetterOne Фридмана и BASF подписали соглашение о слиянии нефтегазовых активов

Германский концерн BASF и LetterOne, управляющая активами владельцев «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом, подписали соглашение о слиянии нефтегазовых компаний Wintershall и DEA. Об этом говорится в сообщении структуры BASF. Стоимость сделки не уточняется. В ноябре 2017 г. агентство Bloomberg писало, что новая компания может стоить 10 млрд евро. В июне этого года совладелец LetterOne Герман Хан в интервью РБК оценивал стоимость Wintershall DEA в 20 млрд евро.

Новая объединенная компания Wintershall DEA по итогам сделки станет крупнейшим в Европе независимым производителем газа и нефти, говорится в сообщении. Ее возглавит председатель правления Wintershall Марио Мерен. Стороны планируют закрыть сделку в первом полугодии 2019 г. До этого момента ее участники будут работать как независимые компании. В среднесрочной перспективе объединенная компания может выйти на биржу.

В результате сделки первоначальная доля владения BASF в новой компании составит 67%, а LetterOne — 33% обыкновенных акций, которые будут отражать соответствующую стоимость бизнеса по разведке и добыче Wintershall и DEA. Штаб-квартира объединенной компании будет находиться в Касселе и Гамбурге.

Чтобы отразить стоимость бизнеса Winterhall по транспортировке газа, BASF дополнительно получит привилегированные акции совместной компании, которые не позднее трех лет после закрытия (но до IPO) будут конвертированы в обыкновенные акции Wintershall DEA, указывается в сообщении. Это приведет к росту доли BASF в Wintershall DEA до 72,7%.

В заявлении Wintershall подчеркивается, что Россия останется ключевым рынком для новой компании. На этот регион придется самое значительное запланированное увеличение добычи. «Сделка открывает новые возможности для расширения присутствия на ключевых рынках, в т.ч. в России, включая новые инвестиции, проекты и партнерства», — отмечает немецкая компания. В то же время, благодаря росту количества проектов, где Wintershall выступает оператором, а также оптимизации портфеля активов, объединенная компания рассчитывает на успешную работу и на международном рынке, отметил Мерен. Его слова приводятся в сообщении.