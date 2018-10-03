Вторую трубу в Китай «Газпром» планирует открыть в 2020 году

Поставлять предполагается газ с сахалинского шельфа, где «Газпром» уже ведет добычу на Киринском месторождении Артем Коротаев / ИТАР-ТАСС

Экспортная мощность газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток (СХВ) составит 8 млрд куб. м, начать поставки в Китай по нему «Газпром» планирует уже в 2020 г., говорится в материалах Минэнерго к Российской энергетической неделе. «Это соответствует данным об инвестпроектах, которые предоставляли компании», – подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник.

Соглашение об основных условиях поставок по дальневосточному маршруту – как они будут увеличиваться, сроке контракта, пункте пересечения границы – «Газпром» и китайская CNPC подписали 21 декабря 2017 г. Цифр компании не сообщали, но подтверждали намерение заключить контракт до конца 2018 г.

«Об объемах и сроках можно будет говорить тогда, когда мы подпишем контракт», — сказал представитель «Газпрома», отказавшись от дополнительных комментариев.

В середине сентября руководитель государственного энергетического управления КНР Нур Бекри говорил, что в переговорах между «Газпромом» и CNPC остается вопрос цены, из-за него подписание контракта может затянуться. «Существуют определенные проблемы в консультациях о коммерческих условиях. Что касается моего личного мнения, то я рассчитываю на скорейшее подписание договора между компаниями. Хорошо было бы, если бы оно было подписано в первом полугодии следующего года. Суть переговоров и их трудность заключаются именно в цене», – объяснял Нур Бекри «Интерфаксу».

«У нас нет какой-то жесткой даты, которую мы установили, когда намерены подписать контракт», – говорил летом председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. 12 сентября зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил: «Мы завершаем переговоры по дальневосточному маршруту, срок начала поставок вы узнаете уже скоро».

У «Газпрома» уже есть одно обязывающее соглашение с CNPC, под которое строится трубопровод «Сила Сибири». Поставки должны начаться в декабре 2019 г. и к середине 2020-х гг. выйти на максимум – 38 млрд куб. м в год. Ресурсной базой трубопровода стали Чаяндинское и Ковыктинское месторождения, общая стоимость проекта в 2014 г. оценивалась в сумму около $55 млрд.

Газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток может стать второй трубой «Газпрома» в Китай. Сейчас его пропускная способность – чуть более 5 млрд куб. м в год. В 2015 г. «Газпром» и CNPC подписали меморандум о поставках газа в Китай с Дальнего Востока. Тогда же российская компания сообщила, что может увеличить пропускную способность трубопровода до 30 млрд куб. м в год (нужно построить еще 13 компрессорных станций). Сейчас в качестве рабочего проекта рассматривается увеличение пропускной способности трубы до 20 млрд куб. м (нужно построить еще 5 компрессорных станций) и строительство отвода до границы с Китаем. Вводить вторую очередь трубы СХВ намечено поэтапно, начиная с 2020 г.

Поставлять предполагается газ с сахалинского шельфа, где «Газпром» уже ведет добычу на Киринском месторождении. Максимум оттуда можно извлекать 5,5 млрд куб. м в год. Основные запасы компании в регионе – на Южно-Киринском (до 21 млрд куб. м в год), но разработка этого месторождения осложнена американскими санкциями 2014 г. Отсутствие собственных готовых технологий добычи на глубинах более 150 м заставило «Газпром» несколько раз переносить сроки ввода месторождения в эксплуатацию. Сейчас компания ориентируется на 2023–2024 гг., максимум добычи на нем будет достигнут на 11-й год разработки. Учтены ли в декабрьском соглашении эти параметры, «Газпром» не сообщал.

Китай взял курс на отказ от угольной генерации, и это делает страну ключевым рынком газа. За 2017 г. спрос на газ в КНР вырос на 15,1% и достиг 240,4 млрд куб. м (данные BP). Из них на долю импорта пришлось 92 млрд куб. м. Аналитики Международного энергетического агентства ожидают, что уже к 2023 г. Китай почти вдвое увеличит импорт газа – до 171 млрд куб. м. «Газпром» делает ставку на китайский рынок и намерен значительно нарастить на нем свое присутствие в следующем десятилетии.

Обострение торговой войны между США и Китаем напомнило последнему о еще одной трубе из России – западном маршруте (он же «Сила Сибири – 2», он же «Алтай»). Президент Путин заговорил об этом маршруте еще в 2006 г., но только в сентябре этого года во Владивостоке министр энергетики Александр Новак сообщил, что на переговорах с президентом Путиным председатель КНР Си Цзиньпин поставил задачу в кратчайшие сроки закончить согласование контракта на поставки газа по западному маршруту (цитата по «Интерфаксу»). «Мы надеемся, что наши коллеги в ближайшее время приложат максимум усилий, чтобы обеспечить договоренности руководителей и заключить соответствующий новый контракт», – заявил Новак.

По мнению директора отдела Fitch Дмитрия Маринченко, в Китай, вероятно, будут построены все три трубы. «России больше всего интересен западный маршрут поставок – труба будет питаться из уже разработанных месторождений, из которых поставки идут в Европу, а Китаю – восточный, из-за более короткого транспортного плеча и близости к промышленным центрам», - рассуждает Маринченко. «Но на Дальнем Востоке у «Газпрома» не так много газа. Цифра в 8 млрд куб. м, видимо, является максимальным объемом, который «Газпром» в среднесрочном периоде готов обеспечивать с учетом того, что разработка сложного Южно-Киринского месторождения откладывается из-за санкций», – отмечает Маринченко. Строительство только дальневосточной трубы в дополнение к «Силе Сибири – 1» вряд ли полностью удовлетворит потребности Китая в российском газе, особенно в свете «тарифной» войны между Китаем и США.

Динамику спроса на импортный газ в Китай прогнозировать сложно, особенно с учетом торговой войны с США и непрозрачной ситуации с поставками из Туркменистана, рассуждает аналитик «Сколково» Александр Собко: «Пока спрос на СПГ в Китае вновь превышает прошлогодний почти на 50%, и рынок по-прежнему динамично растет».