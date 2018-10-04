Крупнейший оператор электричек купит 15 поездов «Иволга» почти за 11 млрд рублей

Максимальная цена контракта составляла 10,98 млрд руб. Евгений Разумный / Ведомости

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК, крупнейший в России оператор электричек) определила победителя конкурса на поставку 15 семивагонных электропоездов. Им стал Тверской вагоностроительный завод (входит в группу «Трансмашхолдинг»), который поставит ЦППК электропоезда «Иволга». Составы нужны ЦППК для первых двух Московских центральных диаметров, которые заработают в конце 2019 – начале 2020 г. Техника приобретается за счет собственных средств ЦППК, поясняется в сообщении компании.

Максимальная цена контракта составляла 10,98 млрд руб. По такой цене поезда и предложил Тверской вагоностроительный завод. Впрочем, 29 июня этого года при объявлении конкурса в документации была указана другая максимальная цена контракта – 10,7 млрд руб.

«Цена закупки была увеличена в связи с желанием ЦППК повысить качество и комфорт закупаемого подвижного состава, а также с целью увеличения конкуренции путем предоставления лучшего предложения по цене для потенциальных участников», — объяснил представитель ЦППК.

В конкурсе также участвовало СП «Синары» Дмитрия Пумпянского и Siemens – «Уральские локомотивы», но его заявка была отклонена «в связи с несоответствием конкурсной документации и превышением стоимости», говорится в сообщении ЦППК. «Уральские локомотивы» предложили выполнить контракт за 11,22 млрд руб., следует из протокола вскрытия заявок. «Ведомости» ожидают комментариев группы «Синара».

Это уже второй по счету конкурс по закупке поездов для Московских центральных диаметров (ЦППК будет оператором на первых двух линиях). Ранее компания провела конкурс на поставку 23 пятивагонных электропоездов на общую сумму 11,7 млрд руб. в течение 2018 г. Победителем также стал Тверской вагоностроительный завод. «Синара» заявку на торги не подавала.

В парке ЦППК – 543 поезда, в том числе 101 собственный. В 2017 г. компания перевезла 573,4 млн человек и получила 67,25 млн руб. чистой прибыли по РСБУ при выручке 40,87 млрд руб. Владельцы ЦППК – ООО «МПК», связываемое с Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым (49,3%), ООО «Маршрутные системы» (25,3%), министерство имущественных отношений Московской области (12,7%), ООО «Октопасс» (12,7%).

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