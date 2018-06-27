Недвижимость / Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4596 от 27.06.2018 под заголовком: Дорога объединила строителей

Подрядчики укрупняются для участия в строительстве Московских центральных диаметров

Группа компаний 1520 прибрела 50% «ФСК Мостоотряд-47»
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Группа компаний 1520, один из крупнейших российских производственно-строительных холдингов, сообщила, что купила 50% «ФСК Мостоотряд-47» у семьи российских предпринимателей Пироговых (у них осталось 50%). Сделка завершена, подтвердил «Ведомостям» гендиректор «ФСК Мостоотряд-47» Олег Пирогов. Сумма и условия сделки участниками не раскрываются. Увеличение доли Группы компаний 1520 не предполагается, сказал Пирогов. Сумма сделки могла составить не менее 600 млн руб. с учетом долга компании, подсчитал генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Основной профиль Группы компаний 1520 – развитие железнодорожной инфраструктуры. В нее входят строительные компании («Бамстроймеханизация», Объединенная строительная компания 1520, «Форатек энерготрансстрой») и проектные организации («Росжелдорпроект», «Ленгипротранс», «Дальгипротранс»). В парке – более 2000 единиц строительной техники, в штате – свыше 12 000 человек.

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