«Черкизово» может потратить до 1 млрд рублей на покупку инкубаторов

Статья опубликована в № 4675 от 16.10.2018 под заголовком: «Черкизово» покупает инкубаторы

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«Черкизово» расширяет бизнес, поэтому понадобилось дополнительное поголовье Андрей Гордеев / Ведомости

В Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство компании «Бройлер инвест» о приобретении основных производственных средств ЗАО «Краснояружский бройлер», сообщило ведомство. Первая принадлежит крупнейшему производителю куриного мяса в России с долей 10,7% – группе «Черкизово», второе входит в «Приосколье» – это третий по величине игрок на рынке. Выручка «Черкизово» в 2017 г. составила 90,5 млрд руб., компания контролируется семьей Игоря Бабаева.

«Краснояружский бройлер» производит инкубационные яйца, из которых впоследствии птицеводы выводят кур-бройлеров. Сотрудник «Краснояружского бройлера» и представитель «Черкизово» подтвердили планы приобрести несколько площадок «Краснояружского бройлера».