Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4620 от 31.07.2018 под заголовком: «Черкизово» едет в Россию

Владельцы агрохолдинга «Черкизово» станут напрямую владеть акциями компании

В прошлом году МВД обвинило руководство «Черкизово» в использовании незаконных офшорных схем
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Федеральная антимонопольная служба объявила о получении ходатайства от группы из трех лиц о приобретении более 75% голосующих акций ПАО «Группа Черкизово». Их имена не указаны, представитель службы сказал лишь, что заявители – физлица.

Компания переходит в российскую юрисдикцию, говорит представитель «Черкизово». После принятия антиофшорных законов это наиболее приемлемый вариант. Сейчас 82,1% агрохолдинга принадлежит кипрской MB Capital Europe Ltd. 35,9% последней принадлежит бывшей супруге основателя «Черкизово» Игоря Бабаева Лидии Михайловой, по 32,1 и 32% соответственно – у их сыновей Евгения (председатель совета директоров, директор по развитию бизнеса «Черкизово») и Сергея (гендиректор-предправления) Михайловых, следует из данных реестра Кипра. Структура останется такой же, но теперь акционеры будут владеть акциями напрямую, говорит представитель компании. Сама MB Capital Europe находится в статусе добровольной ликвидации с 30 апреля 2018 г.

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