ФАС предложила правительству не повышать акцизы на топливо

С нового года они должны вырасти в 1,5 раза до 12 314 рублей за тонну

Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила правительству с 1 января 2019 г. сохранить акцизы на бензин и дизельное топливо на текущем уровне, сообщил начальник управления регулирования ТЭКа ФАС Дмитрий Махонин.

«В целях снижения давления на розничные цены мы предложили оставить акцизы с 2019 г. на том уровне, на котором они находятся сейчас. Мы уже предложили это правительству», — сказал Махонин (цитата по агентству «Прайм»).

По его словам, из-за осенних ремонтов и снижения продаж на бирже в сентябре-октябре выросли крупнооптовые цены, вместе с тем розничные цены фактически не менялись с начала июня.

Счетная палата в понедельник опубликовала заключение на проект федерального бюджета на 2019-2021 гг., в котором отметила, что с января 2019 г. акцизы на бензин пятого класса вырастут в 1,5 раза до 12 314 руб. за тонну. По мнению палаты, увеличение акциза может вновь привести к резкому росту цен на бензин.

Но первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов исключил рост цен на бензин из-за повышения акциза.

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