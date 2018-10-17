ФАС предложила правительству не повышать акцизы на топливо

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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила правительству с 1 января 2019 г. сохранить акцизы на бензин и дизельное топливо на текущем уровне, сообщил начальник управления регулирования ТЭКа ФАС Дмитрий Махонин.
«В целях снижения давления на розничные цены мы предложили оставить акцизы с 2019 г. на том уровне, на котором они находятся сейчас. Мы уже предложили это правительству», — сказал Махонин (цитата по агентству «Прайм»).
По его словам, из-за осенних ремонтов и снижения продаж на бирже в сентябре-октябре выросли крупнооптовые цены, вместе с тем розничные цены фактически не менялись с начала июня.
Счетная палата в понедельник опубликовала заключение на проект федерального бюджета на 2019-2021 гг., в котором отметила, что с января 2019 г. акцизы на бензин пятого класса вырастут в 1,5 раза до 12 314 руб. за тонну. По мнению палаты, увеличение акциза может вновь привести к резкому росту цен на бензин.
Но первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов исключил рост цен на бензин из-за повышения акциза.
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Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод
Андрей Гордеев / Ведомости
Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Капотне был построен 80 лет назад, это одно из старейших предприятий города. Сейчас им владеет «Газпром нефть». По данным НПЗ, он производит 35% топлива в московском регионе. Как проходит процесс нефтепереработки и производства бензина на Московском НПЗ – в фоторепортаже «Ведомостей»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Территория НПЗ – это переплетение труб между очень похожими установками. Людей на улице почти нет и, попав впервые на территорию завода, кажется, что сотрудников очень мало. Но это не так
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Андрей Гордеев / Ведомости
На НПЗ работает почти 2000 человек. Это инженерно-технический персонал, операторы установок и специалисты лаборатории, сотрудники администрации. На фото – центральная операторная
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Андрей Гордеев / Ведомости
А это лаборатория, где проверяют качество поступившей нефти и полученного топлива
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Андрей Гордеев / Ведомости
Каждый день анализируется три партии сырой нефти. Закрытые пробы привозят в лабораторию со станции учета нефти «Транснефти» на территории НПЗ. Одна проба набирается в течение примерно 8 часов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Среди проверяемых показателей нефти – содержание хлористых солей, количество воды, серы и плотность
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Андрей Гордеев / Ведомости
На Московском НПЗ делают не только бензин и дизельное топливо, но и авиакеросин, судовой мазут, битум, судовой мазут, серу и газ
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Андрей Гордеев / Ведомости
А начинается все так: из трубопровода «Транснефти» нефть попадает в установку по первичной переработке (на фото). Там ее очищают от воды, солей, песка
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Андрей Гордеев / Ведомости
Начальный этап первичной переработки – нагревание нефти примерно до 120-130 градусов по Цельсию, что облегчает процесс ее дегидратации. После этого начинается процесс дегидратации и обезвоживания нефти. Он происходит в электродегидраторах (на фото). Из сырой нефти удаляют воду, соли, в них оседают песок и механические примеси
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Далее в атмосферно-вакуумной установке нефть снова нагревают и отделяют фракции. Газ отделяется при температуре примерно 20 градусов по Цельсию, легкая бензиновая фракция (легкая нафта) – при 28-70 градусах, более тяжелая бензиновая фракция – при 70-150, керосиновая – при 150-250, а дизельная – при 250-360. Оставшееся сырье – это прямогонный мазут
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бензиновая фракция отправляется на установки изомеризации (на фото) и риформинга, где повышаются характеристики этого сырья. Например, октановое число, которое показывает устойчивость бензина к возгоранию. Топливо с низким октановым числом при сильном сжатии может начать взрываться в цилиндре двигателя. Чем выше октановое число, тем лучше
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Дизельная и керосиновая фракции проходят гидроочистку, по итогам которой получается дизельное топливо и авиакеросин
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Андрей Гордеев / Ведомости
Для переработки мазута нужен вакуум, что позволяет снизить температуру кипения. Поэтому прямогонный мазут отправляют в вакуумную колонну (на фото), где из него получается вакуумный газойль и гудрон, который используется для производится битума и судового мазута
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Андрей Гордеев / Ведомости
Далее вакуумный газойль отправляется на установку каталитического крекинга (на фото слева) – высокотемпературной переработки нефти. В процессе крекинга получается большое количество бензиновой фракции с высоким октановым числом, дизельной фракции и углеводородных газов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бензиновая фракция, полученная после крекинга, попадает на установку для финальной очистки от серы
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Андрей Гордеев / Ведомости
Газ, полученный в результате первичной обработки нефти, отправляют на газофракционирующую установку. Из него делают необходимые для бензина легкие компоненты, а также пригодные для продажи серу, бутан, пропан и изобутан
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Газпромнефть
Все, что описано выше, – получение компонентов для производства бензина. Они в итоге оказываются в этих белых цистернах – парке смешения. Бензин состоит, в среднем, из 10 компонентов. Их смешивают по рецептуре и получают топливо класса Евро-5
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Готовят бензин двумя методами: последовательной дозировки в резервуаре или одновременного дозирования и смешения компонентов в трубопроводе
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Андрей Гордеев / Ведомости
В парке смешения в топливо добавляют присадки, которые продлевают срок работы двигателя. Например, в бензин добавляют компоненты против дыма и сажи, а в дизельное топливо – присадки, понижающие его температуру застывания
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Андрей Гордеев / Ведомости
Установки, в которых проверяется качество бензина, сотрудники завода называют тарахтелками за соответствующий звук. Это по сути двигатели внутреннего сгорания. На них исследуют октановое число бензина и соответствие топлива ГОСТам
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бензин и дизель с Московского НПЗ поставляется на столичные заправки «Газпром нефти». Часть бензина у НПЗ покупают трейдеры, которые могут продавать его на бирже или напрямую другим компаниям. Какую часть бензина покупают трейдеры, «Газпром нефть» не раскрывает. Керосин поставляется в московские аэропорты. Доля московского НПЗ на рынке авиатоплива московского региона, по данным самой компании, составляет около 15-20%
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Андрей Гордеев / Ведомости
Мосэкомониторинг неоднократно регистрировал превышение норм выбросов сероводорода в Капотне, где находится Московский НПЗ. Бывший министр природы Сергей Донской даже сообщал, что надзорные органы готовят иск к заводу, но он так и не был подан
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Андрей Гордеев / Ведомости
В 2017 г. компания сообщала, что провела масштабную экологическую модернизацию завода. По данным компании, негативное воздействие на окружающую среду к 2015 г. снизилось на 50% по сравнению с 2011 г., а к 2020 г. должно снизиться еще на 50% от уровня 2016 г.