«Норникель» стал новым генеральным партнером Федерации хоккея России
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«Норникель» станет генеральным партнером Федерации хоккея России (ФХР), а также мужской и женской национальных сборных по хоккею. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель федерации. Представитель горно-металлургической компании информацию о заключении спонсорского контракта подтвердил. Его коммерческие условия партнеры не раскрыли. Речь примерно о 1 млрд руб. в год, уточнил человек, близкий к одной из сторон.
«Норникель» будет развивать программу подготовки сборной России к Олимпиаде 2022 г. в Пекине, сказал представитель ФХР. Также компания поддержит спортивные школы, подготовку и повышение квалификаций тренеров, проведение турниров и мастер-классов.
Горно-металлургическая компания уже инвестировала в хоккей: «Норникель» несколько лет является партнером Ночной хоккейной лиги, где играет президент России Владимир Путин, а также Лиги легенд мирового хоккея. Президент и основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин сам увлекается хоккеем: он регулярно играет в основном составе ветеранской команды ЦСКА.
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