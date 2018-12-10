«Фосагро» может увеличить производство фосфорных удобрений на 10%

На мировом рынке ожидается их дефицит, а цена будет расти

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«Фосагро» подвезет фосфорные удобрения Евгений Егоров / Ведомости

«Фосагро» может увеличить мощности своего предприятия «Метахим» (г. Волхов, Ленинградская обл.) со 150 000 т фосфорных удобрений до 1 млн т ежегодно, пишут аналитики «ВТБ капитала» в своем обзоре по итогам встречи с руководством компании. В 2017 г. «Фосагро» произвела 6,6 млн т фосфорных удобрений.

Инвестиции в проект оцениваются в 25 млрд руб., окончательное решение по расширению волховской площадки будет принято в I квартале 2019 г. Всего в 2018 г. капитальные затраты, по оценке компании, составят 32–33 млрд руб., с 2019 по 2021 г. инвестиции сохранятся на уровне 30 млрд руб., следует из обзора «ВТБ капитала».