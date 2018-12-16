Статья опубликована в № 4718 от 17.12.2018 под заголовком: Новогодний алкоголь не пройдет таможню
Импортеры предупредили о перебоях с поставками импортного алкоголя перед Новым годом
Не всем хватило акцизных марок из-за изменения системы учета
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Проблема связана с вводом обновленных образцов федеральных специальных марок и акцизных марок для перехода на помарочный учет алкоголя с 2019 г.
Станислав Красильников / ТАСС
Импортерам алкоголя недостает акцизных марок, а значит, они не могут ввезти необходимое количество спиртного в Россию, сообщил руководитель Союза импортеров алкогольной продукции Валерий Филатов.
Проблема связана с вводом обновленных образцов федеральных специальных марок и акцизных марок для перехода на помарочный учет алкоголя с 2019 г., объясняет Филатов. Сроки ввода новых марок несколько раз переносились, но пока Центральная акцизная таможня так и не начала принимать заявления от импортеров на новые марки, утверждает он. А прием заявлений на марки старого образца, по его данным, прекращен с октября. Некоторые импортеры сообщают о недопоставках алкоголя, констатирует Филатов.
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