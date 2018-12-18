НЛМК вложит 34 млрд рублей в реконструкцию доменной печи

Сегодня на липецкой площадке работает пять доменных печей мощностью 13,8 млн т чугуна ежегодно Александр Рюмин / ИТАР-ТАСС

НЛМК Владимира Лисина приступила к реконструкции доменной печи № 6 в Липецке, сообщила компания во вторник. Это вторая по мощности печь компании – 3,2 млн т чугуна до капитального ремонта. Пока печь продолжает работать в обычном режиме, но уже идет монтаж новых воздухонагревателей и аспирационных систем. В мае 2019 г. печь будет остановлена на 130 суток. Ее демонтируют и заново отстроят из заранее собранных блоков.

Инвестиции в проект составят 34 млрд руб. ($510 млн по курсу ЦБ на 18 декабря 2018 г.). Это 5,7% выручки компании за девять месяцев 2018 г. ($9 млрд). Инвестиции НЛМК на 2018 г. планируются на уровне $650–700 млн.

НЛМК – крупнейший производитель стали в России (мощности по производству стали – 17 млн т). Реконструкция доменной печи в Липецке позволит НЛМК увеличить производство чугуна на этой печи на 8% (до 3,4 млн т чугуна в год) и на 2% – в целом по компании. Реконструкция позволит продлить срок межремонтной работы на 50% до 25 лет, следует из материалов компании. Доменная печь без капитального ремонта может работать в среднем 15–20 лет в зависимости от условий эксплуатации, добавляет представитель компании.

Сегодня на липецкой площадке работает пять доменных печей мощностью 13,8 млн т чугуна ежегодно. Последняя печь – мощностью 4,2 млн т в год, «Россиянка», – была запущена в 2011 г.

Печь № 6 была запущена в 1978 г., капитальный ремонт агрегата состоялся в 2006 г. То есть к моменту реконструкции печь проработает 13 лет, следует из информации на сайте НЛМК.

Реконструкция печи будет иметь и экологический эффект, пишет компания. «Например, реконструкция аспирационной системы в десять раз снизит содержание пыли в воздухе. Это не просто замена старой печи на новую, проект внесет крупный вклад в общее увеличение производства стали в рамках нового этапа стратегии», – прокомментировал вице-президент по инвестиционным проектам НЛМК Константин Лагутин (цитата по пресс-релизу).

Это позитивная инвестиция для компании, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худало: 34 млрд руб. – незначительная сумма для НЛМК, и она окупится уже через 5–7 лет. Кроме того, начала дешеветь сталь, поэтому временный вывод из строя одной из крупнейших доменных печей может сдержать цены, считает Худалов.