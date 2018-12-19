Крупнейший производитель железной руды на Дальнем Востоке займет $240 млн

В июне 2018 г. для погашения платежа Petropavlovsk был впервые вынужден оказать IRC финансовую помощь – компания получила $35 млн ГК Петропавловск

Железорудная компания IRC заключила соглашение с Газпромбанком об открытии для себя кредитной линии на $240 млн, сообщили в среду компания и ее основной акционер – производитель золота Petropavlovsk (31%). Кредит будет предоставляться в два этапа – $160 млн и $80 млн. Средства будут предоставлены до 2026 г. Они пойдут на рефинансирование кредитной линии Торгово-промышленного банка Китая (ICBC) и выполнение обязательств перед Petropavlovsk.

IRC – единственный на Дальнем Востоке производитель железной руды (1,56 млн т в 2017 г.). В 2010 г. компания привлекала кредитную линию в ICBC на общую сумму $340 млн для финансирования крупнейшего инвестпроекта – Кимкано-Сутарского ГОКа (мощность – 3,2 млн т железной руды в год, запасы – 268 млн т). Предполагалось, что ввод в эксплуатацию нового комбината значительно снизит себестоимость производства и увеличит денежный поток. На тот момент Petropavlovsk принадлежало 65% IRC, и золотодобытчик выступил единственным гарантом по обязательствам компании.

Начиная с 2012 г. IRC провела три допэмиссии, в результате которых доля Petropavlovsk снизилась до 31%. Около 25% сейчас принадлежит китайским инвестфондам Tiger Capital (10,96%) и General Nice (13,8%), чуть более 1% компании – менеджменту, еще 43,11% акций находится в свободном обращении.

В 2017 г. скорректированный убыток IRC составил $16,36 млн. В 2017 г. компания получила от китайского банка отсрочку на выплату $42,5 млн. На конец марта 2018 г. остаток долга компании перед ICBC составлял $234 млн. И в июне 2018 г. для погашения платежа Petropavlovsk был впервые вынужден оказать IRC финансовую помощь – компания получила $35 млн. Сумма была предоставлена в виде краткосрочного займа, который железорудная компания должна вернуть после рефинансирования, сообщил представитель Petropavlovsk.

«Участие в финансировании IRC приведет к расширению совместного бизнеса между банком и Petropavlovsk. Заключенная сделка будет способствовать дальнейшему росту и развитию предприятия и горнодобывающей отрасли России в целом», – отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус (его слова передал представитель Газпромбанка).

«Petropavlovsk идет к тому, чтобы стать менее рискованной компанией», – приводятся в сообщении Petropavlovsk слова генерального директора компании Павла Масловского. «Средства, выделенные Газпромбанком, позволят компании поддерживать производственную загрузку и генерировать достаточное количество денежных средств для выполнения своих обязательств перед ICBC. Это, в свою очередь, снизит нагрузку на Petropavlovsk», – сказал Масловский.

Крупнейший акционер Petropavlovsk – Кенес Ракишев (22,4%) передал через представителя, что соглашение между IRC и Газпромбанком обеспечит освоения Сутарского месторождения железной руды.

По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, сделка, безусловно, будет иметь положительный эффект для Petropavlovsk, но не является слишком выигрышной для банка. Производство на Кимкано-Сутарском ГОКе за 2018 г. будет на уровне 2,4-2,5 млн т, приводит данные эксперт. Теоретически при текущих ценах на железную руду такая добыча позволяет IRC получать до $90 млн EBITDA в год. Однако за первое полугодие компания смогла заработать лишь $12 млн, напоминает эксперт. «С учетом замены долга перед китайским банком Газпромбанку, возможно, придется ждать полного выхода проекта на мощность 4,5 млн т в год, чтобы гарантированно рассчитывать на возврат долга. Но ставки, предложенные Газпромбанком, будут мягче действующих сейчас от китайского банка, что будет благотворно влиять на способность IRC платить проценты», – заключает эксперт.