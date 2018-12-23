Почему братьям Запашным мешает Cirque du Soleil
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«Страх — очень важная составляющая нашей профессии. Именно страх позволяет мне чувствовать те сантиметры, на которые я могу приблизиться к хищнику, и, улыбаясь зрителю, ощущать, что происходит за спиной». Так описывал свои ощущения дрессировщик Эдгард Запашный в интервью Forbes. А 15 декабря он пожаловался Владимиру Путину на миллиардера Михаила Гуцериева, который якобы строит постоянную площадку для канадского Cirque du Soleil в Сколково. И это, по его мнению, «негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте».
Гуцериев тоже не понаслышке знает, что такое «страх»: в 2007 г. на него было заведено уголовное дело, ему пришлось три года жить в Лондоне, а причину гонений позднее он объяснял «системным наговором». На этот раз Гуцериев молчать не стал и отреагировал эмоционально: назвал Запашного хамом, пообещав подать на него в суд «за клевету». Однако на месте Гуцериева мог быть любой другой бизнесмен, предложивший площадку Cirque du Soleil. Два года назад Общественный совет при Минкульте, в который входит брат Эдгарда — Аскольд, уже предлагал законодательно ограничить деятельность иностранных цирков в России. Что не поделили Запашные с канадским цирком?
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