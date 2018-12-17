«Сафмар» Гуцериева резко ответил на критику Запашным проекта с Cirque du Soleil

Владимир Смирнов / ТАСС

Группа «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева (24-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России) сегодня в резкой форме ответила на критику гендиректора Большого московского государственного цирка Эдгарда Запашного в адрес совместного проекта Гуцериева и канадского Cirque du Soleil. Все эти заявления компания официально назвала «бредом, т. е. больной фантазией дрессировщика Запашного».

«Мы считаем галлюцинации Запашного наглой клеветой и грубой ложью. В течение последнего месяца он неустанно клевещет в адрес группы «Сафмар» и ее руководителя Михаила Гуцериева, безапелляционно фальсифицируя деятельность группы, в частности обвиняя нас в инвестициях в зарубежное искусство в ущерб отечественной культуре», – говорится в заявлении.

«Сафмар» указывает, что не имеет с Cirque du Soleil отношений, кроме арендных, и «никогда не собирался строить ни стационарный центр, ни тем более цирковую школу Cirque du Soleil». Ставший предметом раздора концертный зал в Сколково строится в интересах москвичей, причем группа за пять лет потратила 10 млрд руб. на благотворительность, в том числе на помощь отечественной культуре .

«Мы уверены, что дрессировщик животных, назначенный на такую высокую административную должность, не имеет права вводить в заблуждение президента страны и широкую общественность», подчеркивает «Сафмар», призывая министра культуры Владимира Мединского разобраться в ситуации и «положить конец лжи дрессировщика Запашного».

Запашный в понедельник сказал ТАСС, что обладает информацией о том, что техзадание на концертный зал в Сколково выдал именно Cirque du Soleil. «Если эта площадка будет выполнять еще и различные функции — принимать у себя другие мероприятия — это ничего не значит», — сказал агентству гендиректор Большого московского государственного цирка.

В субботу Запашный на заседании Совета по культуре и искусству обратил внимание президента России Владимира Путина на совместный проект Гуцериева и Cirque du Soleil. По мнению Запашного, Гуцериев взращивает на российской земле конкурента российским циркам из страны, вводящей санкции против России. Кроме того, он непатриотично распоряжается своими деньгами: «Я что-то не припомню, чтобы Гуцериев интересовался нашими цирками. Его инвестиции были бы полезны российскому искусству – и не только цирку». Путин Запашного поддержал: «Не стоит <...> давать им развиваться на нашей почве».

В президентском Совете по культуре имел место свободный диалог, свое выступление Запашный ни с кем заранее не согласовывал, сказал «Ведомостям» собеседник в администрации президента.

«Никакого совместного проекта с Cirque du Soleil по строительству цирка на территории России нет. Компания Гуцериева просто строит рядом со Сколковом многофункциональный концертный зал на 8500 мест. Это площадка, которую могут арендовать все, кто угодно. На общих основаниях ее арендовал Cirque du Soleil – на 6 недель в году», – заверяет собеседник «Ведомостей», близкий к Гуцериеву. Он считает, что Запашный ввел президента в заблуждение. Никакого отношения данный случай к другим бизнесам Гуцериева не имеет, уверен он.

Cirque du Soleil – один из самых знаменитых цирков в мире, в Россию он впервые приехал в 2009 г. и с тех пор регулярно устраивает здесь представления. В Москве шоу цирка чаще всего проходят в специальном шатре на территории «Лужников». Но с 2019 г. основной площадкой для больших шоу этого цирка должен стать концертный зал «Амфион» рядом со Сколковом. Застройщик проекта – входящая в группу «Сафмар» Гуцериевых корпорация А.Н.Д.

Управлять площадкой будет американская Anschutz Entertainment Group – один из лидеров отрасли по управлению аренами. Она управляет Live с Grammy в США, «O2 ареной» в Лондоне, «Мерседес-Бенц ареной» в Мюнхене. Инвестиции в проект составили 4 млрд руб., сообщала А.Н.Д. В «Амфионе» будет 8500 посадочных мест. В 2015 г. представитель Гуцериева говорил, что Cirque du Soleil будет проводить в зале около 70 представлений в год, в остальное время здесь будут проводиться концерты, корпоративные мероприятия и т. д.

Гендиректор российского подразделения Cirque du Soleil Наталья Романова передала через пресс-службу, что Запашный привел неверную информацию: цирк является лишь якорным арендатором «Амфиона». Она отрицает, что зал станет стационарной площадкой Cirque du Soleil в России: «Нам не очень понятно, почему наше решение привозить гастрольные форматы шоу в новый концертный зал вызывает столько эмоций».

Представитель российского подразделения Cirque du Soleil уточнил, что с 2009 г. шоу этого цирка в России посетило 2,2 млн человек, в год цирк проводит по всей стране 80–90 представлений.