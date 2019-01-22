«Газпром нефть» задумалась об СПГ-заводе

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В условиях технического задания августовского тендера отмечается, что победитель должен «предложить варианты по переработке и монетизации добываемых углеводородов через существующие и планируемые объекты инфраструктуры» Дмитрий Новожилов / Ведомости

«Газпром нефть» в августе 2018 г. объявила тендер на технико-экономическую оценку инвестиций в месторождения проекта «Газ Ямала». Компания искала подрядчика, который посчитал бы возможные варианты монетизации запасов месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе, Оренбургской и Архангельской областях, следует из условий тендера. Среди прочего компания даже заказала раcчеты возможного строительства СПГ-завода, но уже в конце года вернулась к идее строить трубу до газотранспортной системы «Газпрома».

«Газпром нефть» позиционирует себя нефтяной компанией, однако у нее большие запасы газа – на Новопортовском месторождении 324 млрд куб. м, а всего по группе – 710,4 млрд куб. м. Что делать с этим газом – «особенно острый вопрос», говорил в августе прошлого года в интервью корпоративному журналу первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев. «Когда-то его [газ] просто сжигали на факелах. Сегодня от этой практики отказываются <...> нужно искать возможности для рентабельной транспортировки этого газа туда, где он будет востребован», – подчеркивал Яковлев. Сейчас инфраструктура позволяет на Новопортовском закачивать обратно в пласт 20–22 млн куб. м газа в сутки, отмечал он.

В условиях технического задания августовского тендера отмечалось, что «Газпром нефти» нужно «предложить варианты по переработке и монетизации добываемых углеводородов». Надо было проанализировать, как вывезти газ с Ямала (через терминалы «Ворота Арктики» и «Новопортовский», по железной дороге Обская – Бованенково – Карская) или предложить варианты его переработки на месте – строительство предприятий по производству газо- и нефтехимической продукции, СПГ-завода, создание объектов энергетики. Мощности СПГ-завода, транспортной системы от Новопортовского месторождения и прочие параметры в тендере указаны не были, их подрядчик должен был предложить сам, как и сумму контракта. «Газпром нефть» также просила просчитать рентабельность строительства этанопроводов, конденсатопроводов, строительства железнодорожных веток и использование инфраструктуры Северного широтного хода.