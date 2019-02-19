Владелец «Пятерочек» инвестирует в бизнес с оператором постаматов PickPoint

За год они построят сеть из 1500 точек выдачи интернет-покупок

Статья опубликована в № 4758 от 20.02.2019 под заголовком: X5 обрастает почтовой сетью

X5 Retail Group и PickPoint создадут совместное предприятие на базе нового юрлица на паритетных началах Наташа Шарапова / Ведомости

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group создаст совместное предприятие с владельцем постаматов PickPoint. О подписании соответствующего соглашения стороны сообщили 19 февраля. Цель – развивать сеть автоматизированных пунктов выдачи интернет-заказов в магазинах под управлением X5, сказано в совместном заявлении сторон. X5 управляет магазинами у дома «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток» и гипермаркетами «Карусель».

Партнеры создадут совместное предприятие (СП) на базе нового юрлица на паритетных началах. Руководить новой компанией будет гендиректор PickPoint Надежда Романова, уточнил представитель оператора постаматов, а директор по развитию стратегических бизнесов X5 Игорь Плетнев станет председателем совета директоров СП.

К концу 2019 г. число постаматов под управлением совместного предприятия X5 и PickPoint должно дорасти до 1500. Ритейлер, по словам его представителя, вложит в проект 50% стоимости этого числа постаматов. Один постамат стоит около $10 000, говорил в сентябре «Ведомостям» президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Таким образом, X5 может инвестировать около $7,5 млн.

Стороны, как подчеркнули их представители, хотят запустить новый бизнес, вхождение Х5 в существующие операции PickPoint не предполагается.

Крупнейший владелец головной компании PickPoint, кипрской Pickpoint Delivery Sistem, – Festina Trading c Британских Виргинских островов. Ранее она называлась совладельцем службы доставки «СПСР экспресс». Второй крупный акционер PickPoint c долей 29,1% – структура входящей в международный холдинг GeoPost группы DPD, Armadillo Holding GmbH. (В 2017 г. «СПСР экспресс» и DPD объявили о слиянии).

Партнерство с PickPoint, одним из лидеров рынка экспресс-доставки, поможет максимально заполнить постаматы посылками из крупнейших интернет-магазинов, надеется Плетнев.

Если бы PickPoint продолжал развиваться на арендованных у магазинов площадях, то сеть росла бы гораздо медленнее, чем в случае с совместным предприятием, говорит его представитель. «В этом году мы планируем завершить построение основной сети постаматов, а затем откроем возможность другим логистам доставлять онлайн-заказы через постаматы, управляемые PickPoint. Поэтому для нас принципиально важны сроки установки», – поясняет он.

C 2018 г. X5 развивает инфраструктуру для онлайн-продаж: в ее планах – создать сортировочные центры, попутную логистику и пункты выдачи заказов в большинстве своих магазинов. Сейчас под управлением ритейлера более 14 500 точек от Мурманской области до Красноярского края. Сеть постаматов позволит Х5 предоставить свою инфраструктуру небольшим интернет-магазинам и региональным производителям, а также привлекать дополнительный покупательский поток в свои магазины, сказано в сообщении X5.

В конце прошлого года X5 создала похожее СП с Совкомбанком: ритейлер выкупил половину долей в компании ЦТБ, принадлежавшей банку; под ее управлением – свыше 450 постаматов под брендами «Халва». Сейчас в магазинах Х5 установлено более 1700 постаматов и пунктов выдачи. Из них 736 подключено к единой сети продаж PickPoint и работают под брендами PickPoint, Qiwi и «Халва», уточнили представители обеих компаний.

В сентябре 2018 г. источник «Ведомостей», близкий к одному из участников переговоров, говорил, что X5 также обсуждает возможность создания совместного предприятия с Qiwi. Представитель Х5 сообщил, что группа обсуждает сотрудничество с различными игроками, но ход переговоров не комментирует.

Директор по стратегии Qiwi Алексей Рассказов добавил, что пока идут переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества: «На данный момент мы установили 500 постаматов Qiwi в «Пятерочках».