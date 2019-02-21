KFC откроет в Москве рестораны нового формата

Андрей Гордеев / Ведомости

Первый ресторан нового формата Sanders Grill by KFC откроется в марте на первом этаже ТЦ «Афимолл», сказано в приглашении компании для «Ведомостей». Информацию подтвердила директор по коммуникациям KFC по России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирина Гущина. Кроме того, владелец бренда KFC – Yum! Brands Russia активно ищет через сайты по подбору персонала менеджеров, кассиров и работников кухни на этот проект.

Sanders Grill by KFC будет работать в сегменте фасткэжуал. Этот формат предполагает быстрое обслуживание и качественную еду, объясняет руководитель NPD в России Мария Ванифатова. От фастфуда такие заведения отличают продуманный стильный интерьер, современная еда со свежими ингредиентами, как правило приготовленная в самом заведении, а не доставленная с фабрики-кухни, добавляет она. Первое фасткэжуал-заведение KFC под названием KFC Eleven открылось летом 2013 г. в Луисвилле, но спустя два года компания закрыла его. Конкретных причин ее представитель тогда не называл.

В меню Sanders Grill by KFC будут традиционные блюда из курицы – бургеры и стейки, но приготовленные по оригинальным рецептам, например с соусом шрирача, баффало или медовый барбекю, рассказала Гущина. «Мы воспользовались динамично развивающимся трендом [сегмента] фасткэжуал и создали уникальную концепцию ресторана, сфокусированного на курице, приготовленной исключительно на гриле», – уточнила она. Ресторан рассчитан на посадку 55 гостей. Размер среднего чека она не раскрыла, лишь заметив, что компания ориентирована «на вкусные и доступные блюда». Бургер с куриным филе и голубым сыром будет стоить менее 300 руб., привела пример Гущина. В традиционных фастфуд-сетях средний чек – 150–200 руб., в фасткэжуал-заведениях – в несколько раз выше, отмечает исполнительный директор Restcon Андрей Петраков.

Рынок фастфуда сегодня задыхается от перенасыщения и компании ищут новые подходы, рассуждает владелец сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов. Фасткэжуал, по его словам, сегодня наиболее быстро растущий сегмент в индустрии общественного питания. Это подтверждают и данные NPD Group: в конце 2018 г. на заведения фасткэжуал приходилось 2% расходов посетителей общепита в России, в начале 2019 г. показатель вырос до 2,5%, а через несколько лет на него будет приходиться 3,2% рынка.

KFC может снять сливки с существующей гостевой базы, открыв заведение нового формата, считает Миронов: бренд хорошо узнаваем, сеть огромная. Возраст большинства посетителей (62%) заведений фасткэжуал – от 16 до 35 лет, тогда как в фастфуде на эту возрастную группу приходится меньше половины клиентов. «Уже выросло целое поколение людей, для которых ресторан – место, где в приятной атмосфере можно быстро поесть полезную интересную еду за небольшие деньги», – объясняет Ванифатова.

Конкуренты KFC – сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s и Burger King запуск новых сетей, работающих в другом формате, до сих пор не анонсировали. Зато McDonald’s уже два года тестирует новую услугу в российских заведениях – сделать в терминале самообслуживания заказ, который позже принесет на столик сотрудник ресторана. В 2019 г. эта услуга станет доступна во всех ресторанах сети, обещал в начале февраля гендиректор McDonald’s в России Марк Карена. По его словам, изменится и работа кухни: блюдо не будет ожидать клиента в тепловом шкафу, а будет готовиться под конкретный заказ. Представитель McDonald’s в России отказался от комментариев.

Интерес к фасткэжуал – мировая тенденция. По данным NPD, в 2017 г. на такие заведения приходилось 10,4% рынка общепита в Великобритании, 6,9% – в США и 3,2% – в Германии. При этом если в Европе фасткэжуал конкурирует с демократичными ресторанами, то в России и США – с фастфудом, замечает Ванифатова.

KFC – крупнейшая сеть фастфуда по числу ресторанов в России: она, по собственным данным, насчитывает свыше 750 заведений. Kentucky Fried Chicken, в основе меню которого блюда из жареной курицы, или коротко KFC, американец Харланд Сандерс основал во времена Великой депрессии.

Sanders Grill by KFC будет работать в сегменте фаст-кэжуал. Формат фаст-кэжуал предполагает быстрое обслуживание и качественную еду, описывает концепцию руководитель NPD в России Мария Ванифатова. Первое экспериментальное фаст-кэжуал заведение KFC под названием KFC Eleven открылось летом 2013 г. в Луисвилле, правда, спустя два года компания закрыла ресторан. Конкретных причин ее представитель тогда не называл, писали местные СМИ.