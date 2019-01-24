Delivery Club договорился о доставке KFC

Теперь Delivery Club обслуживает более 100 ресторанов KFC в Москве Маргарита Рябинкина / Ведомости

Сервис Delivery Club запустил доставку из сети быстрого питания KFC, сообщили представители компаний «Ведомостям». KFC – крупнейшая сеть фастфуда по числу ресторанов в России, до сих пор она не работала с агрегаторами доставки еды из кафе и ресторанов.

Теперь Delivery Club обслуживает более 100 ресторанов KFC в Москве, еще около 50 заведений будут подключены в течение месяца, что обеспечит покрытие всей Москвы в пределах МКАД, рассказали представители компаний. Время доставки, по их данным, – до 30 минут с момента размещения заказа. Если сторонам удастся доставлять заказы из KFC за 20 минут, это «полностью изменит рынок доставки», считает управляющий партнер Delivery Club Руслан Гафуров. Сейчас, по его словам, в среднем по рынку доставка из кафе и ресторанов занимает около 40 минут собственными курьерами сервисов и около часа, если за нее отвечают курьеры ресторана.

Доставка – один из драйверов роста заказов в любом регионе, указывает директор по коммуникациям KFC в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирина Гущина: «Потребители хотят получать вкусные, разнообразные, свежеприготовленные блюда там, где им это удобно, максимально просто – с помощью пары кликов смартфона – и быстро». KFC рассчитывает на быстрое развитие партнерства с Delivery Club, цель – охватить все города-миллионники до конца 2019 г., отметила гендиректор KFC в России и СНГ Раиса Полякова. Рассматривает ли KFC возможности сотрудничества с другими агрегаторами доставки, Гущина не уточнила.

Собственную доставку KFC запустила в 2017 г.; заказ можно сделать на ее сайте или в мобильном приложении. Доставляли заказы независимые логистические компании. На начало 2019 г. этот сервис работал в 11 городах. Какая доля заказов в этих городах приходилась на доставку, представитель компании отказалась сообщить.

Delivery Club – крупнейший сервис заказа из кафе и ресторанов в России, принадлежит Mail.Ru Group. На начало 2018 г., по оценке UBS, его доля составляла 80% рынка. Ближайший конкурент – «Яндекс. Еда», созданная после того, как «Яндекс. Такси» объединил бизнес с Uber в России и получил Uber.Eats, а затем приобрел сервис Foodfox. Доля последнего на начало 2018 г., по данным аналитиков инвестбанка, была около 4%. Но, по прогнозу UBS, «Яндекс. Еда» будет активно расти, и к 2022 г. ее доля может достичь 43%, а Delivery Club – составить 55%.

Помимо партнерства с KFC Delivery Club в январе 2019 г. начал тестировать доставку из McDonald’s, ее осуществляют собственные курьеры сервиса, рассказал представитель сервиса «Ведомостям». Других деталей он не раскрыл. Представитель McDonald’s подтвердил сотрудничество: тестирование доставки с Delivery Club идет в 10 точках, ожидаемое время – около 30 минут.

До сих пор из агрегаторов доставки McDonald’s сотрудничал с «Яндекс. Едой». Сотрудничество продолжается, договор изначально не был эксклюзивным, сообщил представитель сети ресторанов быстрого питания.

По словам представителя «Яндекс. Еды», «на данном этапе развития рынка такие эксклюзивные отношения потеряли смысл». «Заведениям выгодно работать с несколькими сервисами, ведь они по сути являются ещё и рекламной площадкой для ресторанов. Клиенты получают более широкий выбор, а рестораны – еще больше заказов и более качественный сервис», – поясняет он. Среди других партнеров-ресторанов в категории «фастфуд» у «Яндекс. Еды» – Subway, в ближайший месяц сервис начнет работать с еще одной крупной федеральной сетью, обещает его представитель.

Для Delivery Club, по словам его представителя, сотрудничество с крупными сетями фастфуда дает рост частоты заказов из-за популярности еды быстрого приготовления и количества ресторанов, что позволяет доставлять еду максимально быстро. В 2018 г. фастфуд обеспечил сервису около 30% всех заказов, добавляет представитель Delivery Club: «Это самая быстрорастущая категория, и мы ожидаем ее дальнейшего роста».

На ресторанном рынке премиальный сегмент стагнирует, покупательская способность падает, спрос на фастфуд на подъеме, перечисляет исполнительный директор Restcon Андрей Петраков: «Вот Delivery Club и старается захватить этот сегмент». У популярных брендов фастфуда поток клиентов и заказов больше в десятки раз, чем в обычных ресторанах, добавляет эксперт. Даже если маржа от такого сотрудничества маленькая, но она стабильна, добавляет Петраков.