Как разочаровать Уоррена Баффетта

Статья опубликована в № 4763 от 27.02.2019 под заголовком: Бернардо Хиз: Мы объединили две главные пищевые компании мира

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Бернардо Хиз – гендиректор Kraft Heinz Getty images

Четыре года назад Уоррен Баффетт провернул одну из своих знаменитых «слоновьих» сделок – так он их называет за внушительные масштабы. В 2013 г., когда его конгломерат Berkshire Hathaway и бразильский фонд прямых инвестиций 3G Capital выложили $23,2 млрд за знаменитого на весь мир производителя кетчупа H. J. Heinz, управлять им срочно мобилизовали Хиза. До этого он руководил другим известнейшим брендом – сетью закусочных Burger King.

В 2015 г. Баффетт с партнерами смогли договориться о слиянии H. J. Heinz с Kraft Foods. Ради этого пришлось потратить $10 млрд на специальные дивиденды акционерам последней. Объединенная Kraft Heinz стала одной из крупнейших в мире продовольственных компаний. Berkshire в ней принадлежит 26,7%.

Как выяснилось, это был один из последних «слонов» Баффетта. Уже три года – с момента покупки производителя комплектующих для самолетов Precision Castparts за $32 млрд – Berkshire не проводила крупных сделок. Баффетт все обещает выследить нового «слона», но жалуется, что на рынке слишком много игроков с большими деньгами и «стоимость компаний с приличными перспективами стала заоблачной» (цитата из его письма акционерам).

Старые «слоны» не дают Баффетту почивать на лаврах, преподнося неприятные сюрпризы. В прошлую пятницу котировки Kraft Heinz рухнули на 27,5%. Причин тому три. Компания списала стоимость брендов Kraft и Oscar Mayer и других активов на $15,4 млрд, снизила дивиденды и призналась, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ведет расследование по подозрению в искажении бухгалтерской отчетности одним из подразделений. Операционная прибыль не покрыла потерь, чистый убыток в прошлом году превысил $10 млрд и отразился на финансовых результатах Berkshire. За прошлый год доля в Kraft Heinz принесла Berkshire $2,7 млрд убытка (а в 2017 г. увеличила прибыль Berkshire на $2,9 млрд). Хизу придется потрудиться, чтобы доказать, что ему не зря вверили судьбу многомиллиардного бизнеса.

The Kraft Heinz Company производитель продуктов питания





Акционеры (на 31 декабря 2018 г.): Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта (26,7%), 3G Capital (22,1%), около 51% – в свободном обращении.

Капитализация – $41,7 млрд.

Финансовые показатели (2018 г.): выручка – $26,3 млрд, чистый убыток – $10,3 млрд.





Создана в 2015 г. в результате слияния компаний Kraft Foods и H. J. Heinz. Портфель брендов включает кофе Maxwell House, кетчупы, соусы, консервированную продукцию и детское питание Heinz, сливочный сыр Philadelphia, орехи и снеки Planters и др.

Его университеты

48-летний Хиз называет себя «кариока». Так в Бразилии зовут жителей Рио-де-Жанейро, а Хиз вырос в его пригороде. Его отец был топ-менеджером американского строительного гиганта Bechtel и дорос до гендиректора по Бразилии, мать – учительницей. В школе Хиз больше всего любил историю и математику и мечтал по примеру исторических персонажей менять действительность.

Первые деньги Хиз заработал как гид. «Я продавал Рио-де-Жанейро», – говорил он The New York Times. Он приобрел два важных навыка: умение общаться и понимание, как ведут себя люди, объединенные в группу.

Образование Хиз получил в Папском католическом университете в Рио-де-Жанейро, где специализировался на экономике. Потом отправился в Ковентри (Британия) за дипломом МВА бизнес-школы Уорикского университета.

Сосредоточиться на учебе было легко. Ведь в Британии «еда ужасная, а женщины не очень привлекательны», пошутил Хиз в 2011 г., будучи гендиректором Burger King. Было это на встрече со студентами Чикагского университета и так бы и осталось между ее участниками, если бы не журналисты из студенческой газеты The Chicago Maroon. Они подхватили слова Хиза и разнесли по всему миру. Великобритания зашлась от возмущения. А альма-матер Хиза – Уорикский университет ехидно поинтересовался, какова же кадровая политика Burger King, если женщины там считаются отвлекающим фактором. Пришлось долго извиняться.