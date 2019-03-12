S7 приостановила эксплуатацию Boeing 737 Max

Максим Стулов / Ведомости

Российская авиакомпания S7 Airlines временно приостанавливает эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX с 13 марта до получения более подробной информации о причинах катастрофы в Эфиопии, сообщил перевозчик. «Решение не повлияет на регулярность рейсов авиакомпании – полеты будут осуществляться в штатном режиме», – говорится в пресс-релизе S7.

Парк S7 Airlines состоит из 96 самолетов, из них два Boeing 737 Max 8. Компания получила их в октябре прошлого года. На сегодняшний день S7 Airlines – единственная российская авиакомпания, эксплуатирующая лайнер этого типа. Еще четыре российские авиакомпании заказали Max, но пока его не получили: «Победа» заказала 20 лайнеров, «Уральские авиалинии» – 14, Utair – 28 и «Нордстар» – 3. Первые самолеты все они ожидают в этом году.

Каталожная цена модели 737 Max 8 – $121,6 млн, цена продажи при крупном заказе обычно вдвое меньше, т. е. один лайнер стоит около $60 млн. С учетом S7 российские авиакомпании заказали еще 74 лайнера стоимостью $4,4 млрд. Правда, российские перевозчики эти суда не покупают, а берут в операционный лизинг.

Самолеты серии Max начали эксплуатироваться в октябре 2017 г. На конец января Boeing поставил 350 таких судов и имел заказы еще на 4661 лайнер. Самый продаваемый из этой серии – как раз Boeing 737 Max 8. Есть еще модели Max 7, 9 и 10, они различаются прежде всего вместимостью.

Boeing 737 Max 8 дважды попадал в авиакатастрофы за полгода. В воскресенье, 10 марта, лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через шесть минут после взлета из Аддис-Абебы. На борту лайнера находились 157 человек, все они погибли. В октябре прошлого года Boeing индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение в небе над Яванским морем вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. На его борту находились 189 человек.

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) уже объявило о приостановке использования в странах – членах ЕС Boeing 737 MAX. EASA назвало это решение мерой предосторожности. С этого же времени на территории ЕС устанавливается запрет на рейсы этих самолетов, которые производят авиакомпании стран, не входящих в Евросоюз. Ранее полеты Boeing 737 Max 8 своим авиакомпаниям запретили Индонезия, Китай, Австралия и Сингапур. Авиационные власти США не нашли оснований для приостановки полетов лайнеров, подтвердив их летную годность.

На фоне крушения Boeing 737 Max 8 в Эфиопии акции Boeing на открытии Нью-Йоркской фондовой биржи 11 марта ненадолго подешевели более чем на 11% до $371,27 за бумагу. По данным Bloomberg, это стало самым большим падением цены акций в ходе торгов в течение дня со времен теракта 11 сентября 2001 г. Тогда стоимость акций Boeing рухнула на 13%. К вечеру того же дня бумаги компании частично отыграли падение и стоили около $394 за акцию (-6,7%). На момент публикации статьи акции компании торговались по $375,9.

Авиакатастрофа в Эфиопии