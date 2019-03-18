Структура Абрамовича продаст акции Evraz почти на $100 млн
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Структуры основных акционеров Evraz – Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера – продают 1,8% компании, сообщила компания в понедельник. Стоимость пакета – примерно $212,5 млн, если исходить из капитализации компании на Лондонской фондовой бирже, которая составляла в понедельник примерно $11,8 млрд. Почти половину выставленного на продажу пакета – 45,25% – продаст через Greenleas International Holdings Роман Абрамович, сообщает компания. Стоимость его доли – около $95,6 млн. Треть пакета предложил через Abiglaze Limited неисполнительный председатель совета директоров Evraz Александр Абрамов. Чуть более 20% пакета приходится на структуры президента горно-металлургической компании Александра Фролова и ее неисполнительного директора Евгения Швидлера. Пакет будет продаваться по процедуре ускоренного формирования книги заявок, сообщил Evraz.
Сейчас у Абрамовича 30,52% Evraz через Greenleas International. У Abiglaze Абрамова – 20,69%, у Crosland Global Фролова – 10,33%. После продажи пакета в 0,81% доля Абрамовича уменьшится до 29,71%. Доли структур Абрамова и Фролова снизятся после сделки на 0,6% и 0,29% соответственно и составят вместе 30,13%.
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