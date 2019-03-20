«Фосагро» планирует на треть увеличить производство удобрений к 2025 году

Дефицит фосфорных удобрений в мире в прошлом году в отдельные периоды достигал 1,5 млн т Евгений Разумный / Ведомости

«Фосагро» планирует к 2025 г. увеличить производство фосфорных удобрений на 27,8%, с 9 млн т по итогам в 2018 г. до 11,5 млн т, следует из обновленной стратегии, которая была утверждена в среду, 20 марта. Речь идет об увеличении поставок именно удобрений собственного производства, подчеркнул представитель компании.

Каких-либо крупных инвестиционных проектов компания в ближайшее время начинать не планирует. «Пик инвестиционной нагрузки пройден», – сообщила компания. Основные инвестиционные проекты «Стратегии 2020» – строительства производств аммиака и гранулированного карбамида – уже завершены. В общей сложности компания направила на них около 65 млрд руб. Единственный проект, который еще не реализован, – увеличение производственных мощностей «Метахима» (находится в Ленинградской области) со 150 000 до 1 млн т в год. Окончательное решение по расширению площадки будет принято в I квартале 2019 г., общая стоимость проекта – около 25 млрд руб.

Дальнейшего увеличения производства «Фосагро» рассчитывает достичь без строительства новых заводов – за счет оптимизации технологических процессов и внедрения цифровых решений, следует из сообщения «Фосагро».

Дополнительный спрос на новые объемы продукции в перспективе будет как на внутреннем, так и на внешнем рынке, уверены в компании. На внутренний рынок «Фосагро» к 2025 г. рассчитывает поставлять около 3 млн т (2,4 млн т в 2018 г.). Мировой спрос на фосфорные удобрения будет расти на фоне закрывающихся мощностей по их производству в Китае и США, пояснил представитель «Фосагро». По его данным, дефицит фосфорных удобрений в мире в прошлом году в отдельные периоды достигал 1,5 млн т.

Цены на фосфорные удобрения также будут расти, уверены эксперты. Аналитики Fitch Ratings прогнозируют рост цен на фосфорные удобрения в перспективе до 2022 г. Аналитики «ВТБ капитала» ожидают, что в 2019 г. цена на фосфорсодержащие удобрения в балтийских портах составит $370 за 1 т. Прогноз самой «Фосагро» еще оптимистичнее: не менее $400 за 1 т. Сейчас 1 т фосфорсодержащего удобрения стоит около $285–300 в зависимости от порта.

Оптимизма компании не разделяет руководитель управления машиностроения, транспорта, инфраструктуры и химической промышленности «ВТБ капитала» Елена Сахнова. По ее мнению, на мировом рынке фосфорных удобрений в 2019 г. стоит ждать не дефицита, а профицита на уровне 2 млн т. «Индия сократит импорт фосфорных удобрений в 2019 г. на 1,5 млн т, так как в 2018 г. заполнила резервы с существенным запасом. При этом суммарно в текущем году на рынок будет выведено до 1,7 млн т новых мощностей в разных регионах», — поясняет Сахнова. Планы «Фосагро» окажут давление на рынок и цены, уверена она, не позволят им расти. Но «Фосагро», в случае реализации планов по увеличению производства, найдет потребителей для своей продукции, подчеркивает эксперт: у компании одна из самых низких себестоимостей производства.