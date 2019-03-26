«Северсталь» разместит облигации на 15 млрд рублей
Долг увеличится незначительно и не повлияет на размер дивидендов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Евгений Разумный / Ведомости
4 апреля «Северсталь» Алексея Мордашова откроет книгу заявок на размещение десятилетних облигаций, сообщил «Ведомостям» инвестиционный банкир со ссылкой на организаторов размещения. Информацию о размещении подтвердил представитель компании. Всего «Северсталь» планирует разместить бумаги на 15 млрд руб.
«Северсталь» всегда ищет возможности для привлечения средств на выгодных условиях, в том числе для реализации инвестиционных проектов, сообщил представитель компании. Низкая долговая нагрузка компании позволяет занимать на выгодных условиях, добавил он.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}