«Северсталь» разместит облигации на 15 млрд рублей

Долг увеличится незначительно и не повлияет на размер дивидендов

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Евгений Разумный / Ведомости

4 апреля «Северсталь» Алексея Мордашова откроет книгу заявок на размещение десятилетних облигаций, сообщил «Ведомостям» инвестиционный банкир со ссылкой на организаторов размещения. Информацию о размещении подтвердил представитель компании. Всего «Северсталь» планирует разместить бумаги на 15 млрд руб.

«Северсталь» всегда ищет возможности для привлечения средств на выгодных условиях, в том числе для реализации инвестиционных проектов, сообщил представитель компании. Низкая долговая нагрузка компании позволяет занимать на выгодных условиях, добавил он.