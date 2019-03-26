Бизнес / Промышленность

«Северсталь» разместит облигации на 15 млрд рублей

Долг увеличится незначительно и не повлияет на размер дивидендов

4 апреля «Северсталь» Алексея Мордашова откроет книгу заявок на размещение десятилетних облигаций, сообщил «Ведомостям» инвестиционный банкир со ссылкой на организаторов размещения. Информацию о размещении подтвердил представитель компании. Всего «Северсталь» планирует разместить бумаги на 15 млрд руб.

«Северсталь» всегда ищет возможности для привлечения средств на выгодных условиях, в том числе для реализации инвестиционных проектов, сообщил представитель компании. Низкая долговая нагрузка компании позволяет занимать на выгодных условиях, добавил он.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике