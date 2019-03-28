Россия не оставляет идеи запретить реэкспорт фруктов и овощей из Белоруссии

Россельхознадзор не уверен в законности поставок овощей и фруктов через Белоруссию Andrei Stasevich / AP

Россельхознадзор сообщил, что «оставляет за собой право» запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Белоруссии. Служба подозревает, что санкционная продукция поставляется под видом турецкой, пояснила «Ведомостям» представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. Ранее в течение марта служба ввела запрет на реэкспорт в Россию турецких яблок и груш через Белоруссию.

Это уже второе такое заявление службы за последние две недели. 19 марта Россельхознадзор сообщал, что «вынужден рассмотреть вопрос» прямых поставок продуктов питания из других стран через пункты пропуска «на российском участке внешнего контура Евразийского экономического союза» – то есть фактически разрешить лишь прямые поставки от зарубежных компаний сразу к российской границе, а не через, например, Белоруссию или Казахстан.

В последнее время служба обнаружила странную схему поставок, рассказывает Мелано: яблоки и груши с турецким сертификатом поступают в Россию не через Новороссийск, а сначала оказываются в Литве, оттуда едут в Белоруссию, а потом уже в Россию. По мнению Мелано, для турецких поставщиков это экономически нецелесообразно и есть признаки, что это продукция из стран, в отношении которых действует продуктовое эмбарго.

Для такой схемы поставок может быть несколько причин, полагает президент российского Плодоовощного союза Анатолий Куценко. Во-первых, продукция изначально могла предназначаться для другой страны, но могла не пройти там контроль требований безопасности и в итоге была перенаправлена в Россию.

Во-вторых, продолжает Куценко, продукция могла быть изначально не турецкой, а из стран, в отношении которых действует эмбарго. С овощами похожая проблема – они приходят в Россию через Белоруссию, куда попадают странным путем, рассказывает Куценко.

Летом 2014 г. Россия запретила ввоз рыбы, молочных, мясных продуктов, овощей и фруктов из ряда стран – Евросоюза, США, Канады и др. Однако запрещенные продукты, в том числе овощи и фрукты, стали поставляться в Россию через Белоруссию; после усиления контроля со стороны России поставки стали сокращаться. По данным ФТС, поставки фруктов и орехов из Белоруссии в 2018 г. выросли почти на 40% до $104 млн, овощей – на 5% до $187,6 млн. Однако поставки яблок из Белоруссии существенно сократились за последние годы: в 2015 г. импорт яблок из Белоруссии составил 426 000 т, а в 2018 г. – лишь 55 000 т, по данным Плодоовощного союза. А из Турции в прошлом году поставлена в Россию 41 000 т яблок.

Достоверной статистики об объемах импортируемой и растаможенной в Белоруссии растительной продукции нет, сообщает Россельхознадзор. Также нет и интегрированных информационных систем, обеспечивающих прослеживаемость перемещения продукции по единой территории Евразийского экономического союза. При этом служба сетует, что постоянно сталкивается с попытками ввезти в Россию через Белоруссию фрукты и овощи, которые белорусская сторона сопровождает фитосанитарными сертификатами с недостоверными сведениями о стране происхождения. Это, как рассуждает Россельхознадзор, говорит об отсутствии контроля и ставит под сомнение доверие к такой сертификации.

Неоднократные обращения Россельхознадзора в Евразийскую экономическую комиссию с предложением разработать механизмы, которые помогут регулировать реэкспортные потоки продукции, не привели к желаемому результату, сказано в сообщении службы. Для пресечения таких схем надо проводить аттестацию и сертификацию производителей для поставок в Россию, отмечает Куценко: эти документы должны подтверждать, что продукция соответствует заявленной технологии производства, содержание пестицидов в ней не превышено, также определять объемы поставок.